El gas de Vaca Muerta fue uno de los ejes del viaje de Alberto Fernández

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, repasó ayer los ejes centrales del viaje al exterior del presidente Alberto Fernández y el principal punto fue la posibilidad de exportar el gas de Vaca Muerta. Aseguró que “la Argentina podría ser un proveedor estable de gas al mundo”, dijo al realizar un balance de la gira que la semana pasada llevó adelante el mandatario por tres países de Europa.

Durante la gira, de la que la funcionaria formó parte, Fernández se reunió con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, y con el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron.

“Uno de los objetivos de la gira fue colocar a la Argentina como proveedor de alimentos por un lado y de energía por otro”, precisó Todesca Bocco en un comunicado de prensa.

“En el segundo caso Argentina requiere una corriente de inversión fuerte para constituirse como un proveedor exportador de energía, y en los tres países se hicieron exposiciones en ese sentido, para estimular la inversión privada en materia energética”, agregó.

Aseguró que se trata de “oportunidades de inversión y de negocios concretos” en Vaca Muerta.

“Lo que hay aquí es una oferta de gas muy importante que a través de un proceso industrial puede exportarse y entonces Argentina podría ser un proveedor estable de gas al mundo”, argumentó Todesca Bocco.

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales refirió que el otro objetivo de la gira fue que “al Presidente y al canciller Cafiero les parecía muy importante contar cómo se ve el efecto de la guerra desde América Latina, donde también hay un impacto fuerte por aumento de la inflación, y ese objetivo se cumplió, se habló con el presidente Sánchez, el canciller Scholz y el presidente Macron y transmitir cómo se ve esto desde América Latina y los impactos que aquí se están teniendo por la guerra”.

Asimismo, manifestó “preocupación sobre los efectos de la guerra tanto en términos humanitarios en la zona de conflicto, como por sus efectos económicos por la vía de los aumentos de los precios de los alimentos y de la energía”, y afirmó que “todos los indicadores de actividad como de mercado de empleo son muy buenos tanto en 2021 como los que tenemos hasta este momento de 2022”.

Un licitación sin novedades

Cuando el pasado 21 de abril el presidente Alberto Fernández visitó Vaca Muerta para lanzar la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, considerada la primera gran obra para imaginar un proyecto exportador de gas, las dudas que quedaron flotando en el aire no lograron disiparse. Incluso, el mandatario no dio ninguna precisión sobre el llamado para la construcción. Fueron allegados al gobierno nacional los que le pusieron una fecha, estimativa, para la licitación de la obra: “mediados de mayo”, dijeron. Pero por el momento no hubo indicios que confirmen o desmientan la expectativa del sector.

Lo último que se supo fue la adjudicación de los caños que necesitará el nuevo gasoducto. La única oferente había sido Siat, del grupo Techint que dirige Paolo Rocca, quien resultó adjudicataria para 583 kilómetros de cañerías de 36 pulgadas y otros 70 kilómetros de 30 pulgadas.

La obra de construcción, en la que también está interesado el grupo Techint, fue cotizada el año pasado en 1.566 millones de dólares. Los pliegos deberían conocerse en las próxima semana para llegar con el objetivo de que esté funcionando en 2023.