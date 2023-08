Posible presencia de un tirador desató una emergencia en el Capitolio de EEUU

La posible presencia de un hombre armado en el Capitolio (Congreso) de EEUU generó obligó a un operativa de emergencia en Washington. Las autoridades han instando a la gente dentro de los edificios de oficinas del Senado a refugiarse en los sitios habilitados ante la posible presencia de un tirador.

Más tarde, las mismas autoridades declararon no haber encontrado a ningún tirador, y el portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Washington Hugh Carew habló de una posible «mala llamada».

