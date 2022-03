Putin afirmó que las sanciones contra Rusia «son como una declaración de guerra»

ARCHIVO - El presidente ruso Vladimir Putin habla en conferencia de prensa en Moscú, 1 de febrero de 2022. (Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP, File)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, consideró hoy que las sanciones que las potencias occidentales imponen sobre su país por la invasión a Ucrania «son como una declaración de guerra».

«Estas sanciones que se imponen son como una declaración de guerra», dijo el mandatario, que calificó de «absurda» la postura de Occidente sobre Ucrania, según declaraciones que cita la agencia de noticias Sputnik.

Subrayó que Rusia consideraría como cobeligerante a cualquier país que intente imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania, una medida que reclama Kiev, sin éxito, a la OTAN.

«Cualquier movimiento en esa dirección será considerado por nosotros una participación en el conflicto armado por parte de ese país», dijo Putin en un encuentro con empleados de la aerolínea rusa Aeroflot.

Putin dice que no tiene previsto decretar la ley marcial en Rusia

Rusia no prevé introducir la ley marcial, indicó este sábado el presidente Vladimir Putin, en respuesta insistentes rumores en ese sentido a raíz del conflicto en Ucrania.

«La ley marcial se aplica (…) en caso de agresión especialmente en las regiones donde tuvieron lugar combates. No tenemos una situación de ese tipo, y espero que no ocurra», dijo Putin, al ser consultado por empleadas de la aerolínea rusa Aeroflot.



Corrían rumores en Rusia de una posible movilización y de la introducción de la ley marcial.

«Está habiendo intentos de desestabilizar la sociedad», comentó Putin durante una reunión con trabajadores de la aerolínea Aeroflot, poco antes de la jornada de libranza en Rusia del 8 de marzo, día de la mujer.



Según el líder ruso, en las operaciones militares en Ucrania solo participan soldados y oficiales profesionales, y el Kremlin no prevé llamar al contingente de reservistas.

Aeroflot fue duramente golpeada por las sanciones occidentales impuestas contra Rusia desde que sus tropas entraron en Ucrania el 24 de febrero.