Un periodista británico herido por un disparo en Ucrania

Un equipo de televisión británico sufrió una emboscada en las afueras de Kiev a principios de esta semana, en la que resultó herido un periodista, según informó su empleador, Sky News.



Stuart Ramsay, corresponsal jefe de Sky News, fue alcanzado por una bala en la parte baja de la espalda el lunes mientras se dirigía con su equipo a la capital ucraniana.

This is absolutely terrifying – Stuart Ramsay and his Sky News team were targeted by a professional Russian hit squad in Ukraine.



Amazing that cameraman Richie Mockler managed to film this despite being under heavy gunfire.



They're safely back in the UK. https://t.co/Rs4xVuNukw pic.twitter.com/gKyIzbRNwN