Récord histórico: pescaron dos gigantescos atunes rojos en Inglaterra tras casi 90 años de ausencia

Una tripulación pesquera británica marcó un hito en las costas de Inglaterra al capturar y desembarcar dos atunes rojos del Atlántico en jornadas consecutivas en el puerto de Whitby. El hecho representó el regreso de esta especie a la zona tras casi noventa años de ausencia, en el marco de la temporada comercial abierta a mediados de julio.

El primer ejemplar registró un peso cercano a los 339 kilos, mientras que el segundo alcanzó los 320 kilos. Según consignó Earth.com, se cree que el primer individuo descargado en el histórico puerto del noreste inglés es el primero que se registra desde 1939. La extracción de un segundo pez al día siguiente convirtió la jornada en un acontecimiento poco habitual para la región.

Clive Easton, integrante de la tripulación del barco Dominator-A, relató que llevaban cerca de una semana buscando ejemplares en el mar. “Hubo mucha expectación cuando sacamos el primero”, afirmó el pescador, quien además remarcó el esfuerzo colectivo necesario para subir a bordo animales de ese tamaño.

Durante la década de 1930, estos gigantes marinos —conocidos localmente como “tunny”— convirtieron a la costa de Yorkshire en un polo de pesca deportiva de grandes especies. En 1933 se había registrado una marca histórica en Whitby con un ejemplar de 386 kilos. Sin embargo, para la década de 1960 la presencia del predador prácticamente desapareció de las aguas británicas debido al descenso generalizado de sus poblaciones y a los cambios en la abundancia de presas.

Las razones detrás del retorno de la especie

El atún rojo del Atlántico es un gran depredador capaz de recorrer miles de kilómetros para alimentarse en aguas del Reino Unido, persiguiendo bancos de peces grasos como el arenque y el espadín. Estudios del Centro de Ciencia, Medio Ambiente, Pesca y Acuicultura del Reino Unido (Cefas) señalan que estos ejemplares suelen merodear el área entre mayo y enero, registrando su mayor abundancia entre agosto y octubre.

El biólogo marino Joe Redfern relacionó de forma directa la reaparición de estos peces con la recuperación de las poblaciones de arenque en el sector. No obstante, una investigación publicada en Oxford Academic sugiere que el fenómeno responde a una dinámica más compleja, en la que inciden las medidas de conservación, el estado del mar y la disponibilidad global de alimento.

Aunque las condiciones actuales permiten sostener la presencia del depredador, los expertos explicaron que estos episodios aislados de captura no son suficientes para confirmar la recuperación total del ecosistema en el mar del Norte.