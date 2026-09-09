El filtro de agua que conviene más para el hogar: ¿de canilla, de jarra o bajo mesada?

Qué filtro de agua conviene más para el hogar: de canilla, de jarra o bajo mesada.

Elegir un filtro de agua para el hogar puede generar dudas debido a la variedad de opciones disponibles. Entre los modelos más comunes se encuentran los filtros de canilla, las jarras filtrantes y los equipos bajo mesada. Aunque todos cumplen una función similar, cada sistema tiene características diferentes y puede adaptarse mejor a determinadas necesidades.

Además de mejorar el sabor y el olor del agua, es importante tener en cuenta qué sustancias puede reducir cada filtro. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan revisar las especificaciones del producto antes de comprarlo, ya que el formato del aparato no determina por sí solo la calidad de la filtración.

Qué diferencias hay entre los filtros de agua

Filtro de canilla

El filtro de canilla es una alternativa práctica para hogares de una o dos personas. Su principal ventaja es que ocupa poco espacio, es relativamente sencillo de instalar y permite obtener agua filtrada directamente desde la canilla.

Como contrapartida, puede reducir el caudal de agua y requiere reemplazar el cartucho con determinada frecuencia para mantener su funcionamiento adecuado.

Por sus características, puede resultar una opción intermedia para quienes buscan practicidad sin realizar una instalación permanente.

Jarra filtrante

La jarra filtrante es una de las alternativas más simples, ya que no requiere instalación y puede guardarse en la heladera. Por este motivo, resulta especialmente práctica para personas que alquilan una vivienda o tienen un consumo reducido de agua.

Su principal desventaja es que no permite disponer de grandes cantidades de agua filtrada de manera inmediata. Es necesario llenar la jarra y esperar algunos minutos hasta que el líquido atraviese el filtro.

Filtro bajo mesada

El equipo bajo mesada ofrece una mayor capacidad de filtración y permite obtener grandes cantidades de agua para beber o cocinar. Además, deja libre la superficie de la cocina y, una vez instalado, permite disponer de agua filtrada directamente desde la canilla.

Entre sus principales desventajas se encuentran el mayor costo, el espacio que ocupa dentro del mueble y la posibilidad de que algunos modelos requieran instalación profesional.

¿Cuál de los tres filtros conviene más?

La elección depende principalmente de la cantidad de agua que consume cada hogar.

Para una familia o una vivienda con un consumo elevado, el filtro bajo mesada suele ser la alternativa más conveniente por su capacidad, comodidad y autonomía. Una vez instalado, permite acceder al agua filtrada de forma inmediata sin necesidad de llenar una jarra o colocar un dispositivo cada vez que se utiliza la canilla.

Para una persona o un hogar con bajo consumo, en cambio, la jarra filtrante puede resultar suficiente y tiene como ventaja que no requiere ningún tipo de instalación.

El filtro de canilla ocupa una posición intermedia: combina facilidad de uso, un costo generalmente menor que el de un sistema bajo mesada y la posibilidad de obtener agua filtrada directamente desde la canilla.

Qué hay que revisar antes de comprar un filtro

Más allá del tipo de dispositivo, antes de elegir un filtro es importante comprobar qué contaminantes o sustancias puede reducir el cartucho y si el producto cuenta con una certificación independiente que respalde sus prestaciones.

También es fundamental respetar los plazos de recambio indicados por el fabricante. Un filtro que superó su vida útil puede perder eficacia y favorecer la acumulación de microorganismos.

Por eso, más que elegir simplemente entre una jarra, un filtro de canilla o uno bajo mesada, la decisión debería basarse en el consumo de agua del hogar, el espacio disponible, el presupuesto y las sustancias específicas que se busca reducir.