La música patagónica hace escala en Bariloche antes de salir a conquistar nuevos escenarios

Del 17 al 20 de septiembre, Bariloche será sede de la segunda edición del Mercado de Música Patagónico. Foto: gentileza

Del 17 al 20 de septiembre, Bariloche será sede de la segunda edición del Mercado de Música Patagónico, el evento que pretende visibilizar a los artistas locales ante programadores, productores y referentes de la industria de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Colombia.

El evento es organizado por SeA Gestión y Producción Cultural, junto con la Secretaría de Cultura de Bariloche y Río Negro, el apoyo del Instituto Nacional de la Música (Inamu), Alcam (una organización que reúne sociedades de gestión colectiva de derechos de autor de América Latina) e Inmus (Instituto Nacional de Música, de Uruguay).

«El Mercado de Música Patagónico nace como respuesta a una necesidad concreta: la Patagonia posee una escena musical diversa y activa, pero ha enfrentado históricamente dificultades para articularse como un territorio común y acceder a circuitos de circulación profesional«, describió Paola Vázquez, la directora del evento que se puso en marcha por primera vez en 2025, cuando su productora cumplió 10 años de trabajo.

Del 17 al 20 de septiembre, Bariloche será sede de la segunda edición del Mercado de Música Patagónico. Foto: gentileza

Definió el Mercado de Música Patagónico como una plataforma «para encontrarnos, reconocernos y construir oportunidades. Queremos que la música patagónica pueda circular, generar vínculos y acceder a nuevos escenarios sin perder su identidad ni su arraigo territorial».

El encuentro consta además de rondas de negocios, conversatorios, talleres y residencias artísticas. En esta ocasión, los proyectos musicales se vincularán directamente con programadores, festivales y agentes culturales, con la finalidad de trascender las fronteras geográficas.

Del 17 al 20 de septiembre, Bariloche será sede de la segunda edición del Mercado de Música Patagónico. Foto: gentileza

Durante las cuatro jornadas convergerán más de 100 referentes del sector en la escuela de arte La Llave, el Puerto San Carlos y la Hostería Valle del Sol, entre otros lugares. También se suma El Bolsón con la casa del Bicentenario.

Vázquez recalcó que este viernes será el lanzamiento en Niceto Bar, en ciudad de Buenos Aires con 10 músicos y otros artistas invitados: «Se trata de marcar una pequeña huella del mercado y para eso, convocamos a artistas patagónicos que residan en Rosario, La Plata y Buenos Aires. Ofrecerán presentaciones de música en vivo y podrán explicar lo que significa ser patagónico en Buenos Aires para poder desarrollar un proyecto«.

A partir del 17 de septiembre, el encuentro se trasladará a Bariloche con 21 artistas que resultaron seleccionados -entre 150 inscriptos- y otros 20 invitados, con representación desde La Pampa hasta Tierra del Fuego.

Del 17 al 20 de septiembre, Bariloche será sede de la segunda edición del Mercado de Música Patagónico. Foto: gentileza

«Estos artistas se presentan en vivo ante programadores y productores de diferentes países que tienen festivales y producen giras. La idea es que escuchen qué está sonando en Patagonia para llevar nuestra música a sus países«, resaltó Vázquez y recordó que tras la primera edición del mercado el año pasado, el proyecto de Emanuel Ayala, de General Roca, fue uno de los más demandados. La violonchelista cantautora de Trevelin, Leila Cherro, quedó seleccionada para las rondas de negocios del mercado musical en Colombia y Fuerza de Marea logró una gira por Uruguay.

«La visibilización de la música patagónica y la posibilidad de que trascienda fronteras es difícil, principalmente por las distancias. Por eso, nos enfocamos en esta red de contactos. Pero además, generamos conversatorios o talleres donde les damos herramientas de cómo gestionar su proyecto, visibilizarlo, cómo trabajar con plataformas digitales, escribir proyectos y organizar giras«, indicó.

Del 17 al 20 de septiembre, Bariloche será sede de la segunda edición del Mercado de Música Patagónico. Foto: gentileza

Hasta ahora, destacó Vázquez, no había instancias similares en Patagonia, a diferencia de provincias del norte o de ciudades como Rosario y Córdoba.

«La selección de artistas está a cargo de Sea, aunque la curaduría se hace con un equipo. El foco está en los solistas, dúos y tríos -no estamos programando bandas-, en la línea del folclore, jazz, rock, blues y género urbano. La idea es que puedan presentar un formato acústico, que no usen batería ni amplificadores. Que sean patagónicos o residan en Patagonia. Que tengan autoría propia, con material grabado y que estén en plataformas digitales«, detalló. Con esa base, se elige por provincia y por género, con una participación equilibrada de mujeres y disidencias.