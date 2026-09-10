Cuidar la salud y sumar chances: opciones farmacéuticas y beneficios en Farmacias Global 

Cuidar la salud todos los días también implica elegir productos confiables y contar con alternativas que acompañen las distintas necesidades de cada persona. En este sentido, Farmacias y Perfumerías Global ofrece una variedad de opciones de contenido farmacéutico de marcas reconocidas como Porta, Gasana y Silfab, pensadas para incorporar soluciones prácticas a la rutina de cuidado.

A través de estas propuestas, los clientes pueden encontrar productos que acompañan diferentes necesidades vinculadas al bienestar y al cuidado cotidiano, siempre teniendo en cuenta la importancia de realizar un uso responsable y seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud.

Pero, además del beneficio de acceder a productos pensados para acompañar el cuidado diario, las compras de productos participantes permiten sumar cupones para participar del gran sorteo de 10 autos 0 km de Farmacias y Perfumerías Global.

La mecánica es sencilla: quienes adquieran productos participantes de Porta y Gasana obtienen 2 cupones, mientras que la compra de productos participantes de Silfab permite obtener 4 cupones para participar del sorteo.

De esta manera, una compra cotidiana puede convertirse también en una oportunidad para participar y sumar más chances de ganar.

Dentro de las alternativas disponibles en Farmacias y Perfumerías Global, Porta y Gasana cuentan con productos destinados a acompañar las curaciones y el cuidado de la piel, ofreciendo opciones prácticas para contar con un botiquín preparado frente a pequeñas heridas, raspaduras, cortes y otras situaciones habituales del día a día.

Contar con los elementos adecuados permite realizar una primera atención de manera ordenada e higiénica. Gasas, apósitos, vendas y otros productos de curación son aliados fundamentales para proteger una zona lastimada y favorecer su cuidado.

La elección del producto dependerá del tipo de lesión y de las necesidades de cada persona. Ante heridas profundas, quemaduras importantes, signos de infección o lesiones que no evolucionan favorablemente, es fundamental consultar con un profesional de la salud.

Con Porta y Gasana, Farmacias y Perfumerías Global ofrece alternativas para acompañar el cuidado cotidiano y mantener el botiquín siempre listo.

En el ámbito del cuidado cotidiano,Silfab ofrece distintas soluciones pensadas para acompañar el control de la salud en el hogar. Sus productos permiten contar con herramientas prácticas para el seguimiento de diferentes parámetros y para afrontar necesidades habituales, facilitando el cuidado tanto personal como familiar.

Disponer de productos adecuados en casa puede ser especialmente útil para llevar adelante controles indicados por profesionales de la salud y contar con elementos de apoyo dentro del botiquín familiar.

Además, quienes elijan productos participantes de Silfab en Farmacias y Perfumerías Global reciben 4 cupones para participar del gran sorteo de 10 autos 0 km.

Así, una compra vinculada al cuidado de la salud también puede convertirse en una oportunidad para sumar más chances de participar.

Desde Farmacias y Perfumerías Global invitan a sus clientes a consultar por los productos participantes y aprovechar esta propuesta, combinando el cuidado responsable de la salud con la posibilidad de ser parte de una gran acción que recorrerá las distintas sucursales.

Cuidá tu salud, elegí productos de confianza y sumá tus cupones. Farmacias y Perfumerías Global. Cuidarte también puede llevarte más lejos.