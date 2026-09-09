Cumplirá cuatro años de prisión por causar la muerte de un hombre en un incidente de tránsito, en Bariloche

Un joven que atropelló a un peatón en el barrio El Frutillar de Bariloche y escapó sin brindarle auxilio fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y ocho años de prohibición para conducir vehículos al cabo de un juicio abreviado realizado hoy, en el que aceptó su responsabilidad y pidió perdón a los familiares de la víctima.

La pena recayó sobre Pablo González (hoy de 26 años), quien protagonizó uno de los siniestros viales más resonantes ocurridos en Bariloche en el último tiempo, ya que además de embestir a Sergio Massaro sin licencia de conducir y sin detenerse a prestarle ayuda, buscó borrar pruebas y ocultó el vehículo en un descampado.

El hecho ocurrió en la madrugada del 17 de mayo de 2025 en la esquina de Peulla y la colectora de la avenida Juan Herman, en unos de los ingresos a El Frutillar, cuando caía agua nieve en esa zona de la ciudad, lo cual entorpecía la visibilidad. González conducía un VW Golf que no tenía desempañador y un limpiaparabrisas defectuoso.

La víctima (de 45 años) transitaba a pie con otras dos personas cuando fue atropellado con el guardabarro delantero derecho del automóvil. Al caer sobre la calzada sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le causó traumatismo encéfalo craneano grave con “destrucción de masa encefálica”, según el parte médico. Murió tres días después.

González fue detenido el 24 de mayo en el ingreso de la escuela donde trabajaba como portero. Poco después fue hallado su vehículo, oculto entre arbustos en un terreno baldío del barrio Lera.

El imputado lleva preso casi un año y cuatro meses, que serán computados en el cumplimiento de la pena. “¨Pido disculpas a la familia, fue un accidente, yo no quise asesinar a nadie -dijo González luego de prestar su conformidad con el acuerdo y con la pena que le impusieron-. Lamento mucho lo que pasó”.

El fiscal Guillermo Lista describió el incidente y atribuyó al acusado el delito de homicidio culposo agravado por huir del lugar sin socorrer a Massaro. Dijo que González condujo “en forma imprudente, negligente y antirreglamentaria” y enumeró los artículos de la ley de Tránsito violados por González, incluido el que prohíbe conducir sin licencia habilitante.

La negociación por la pena

Otro de los fiscales que actuó en el caso, Álvaro Viterbori, dijo que el acuerdo “pleno” contaba con la aceptación de los familiares de Massaro, quienes siguieron de cerca todo el proceso a pesar de no participar como querellantes. Viterbori señaló que hubo una negociación, que la defensa propuso en primer término tres años de prisión efectiva pero que no aceptaron porque existía la posibilidad de que los jueces la convirtieran en prisión en suspenso, “como ocurrió ya en otros casos como López Giovanelli”, una mujer llevada a juicio por una estafa con viajes.

El monto de la pena pasó luego a tres años y tres meses, la defensa ofertó tres años y medio, y por último la que terminó por cerrar el intercambio fue la de cuatro años, que encontró la conformidad tanto del imputado como de la familia de Massaro.

Entre las pruebas enumeradas aparecen las actas policiales, croquis del lugar, partes médicos, relevamiento de cámaras de seguridad (que permitieron identificar al auto en las primeras horas posteriores al hecho y rastrear a su dueño), así como el testimonio de una testigo presencial que fue clave para reconstruir lo ocurrido esa noche en la calle Peulla.

El tribunal compuesto por los jueces Marcos Burgos, Romina Martini y Martín Arroyo, luego de un breve cuarto intermedio, comunicó la decisión de homologar el acuerdo. Valoró en favor de González su falta de antecedentes y el pedido de disculpas al que un familiar presente de la víctima “asintió con la cabeza” y lo declaró responsable del homicidio culposo agravado, con la pena de cuatro años de prisión.