Adelantan la música que se escuchará en Neuquén para la Fiesta de la Confluencia

La apertura de sobres por el gerenciamiento de la Fiesta de la Confluencia, tuvo un solo oferente (foto Emiliano Ortiz)

Los empresarios que se presentaron para el gerenciamiento de la Fiesta de la Confluencia confirmaron que la fiesta tendrá «género cuarteto, género urbano, género pop, género rock, artistas muy reconocidos y del género urbano también», según describieron al diario «Río Negro» al término de la apertura de sobres. No hubo otros oferentes.

En el primer llamado en julio, sólo se presentó una empresa y luego hubo un segundo llamado, donde se presentó la misma sociedad. «Fue exclusivamente por un cambio de la fecha», dijo Gabriel Palmero, representante empresario.

Gabriel Palmero y el apoderado de la firma reafirmaron la propuesta artística como oferentes de la fiesta de la Confluencia (foto Emiliano Ortiz)

La fiesta comenzará el 18 de febrero y terminará el 21. Inicialmente se había pensado para el 11. «Había que cambiar todo lo que es la propuesta artística con las nuevas fechas: no podemos adelantar mucho, pero es una grilla que está al nivel de un festival internacional importante», anunció Palmero.

Entre los detalles, adelantó a Río Negro que la primera noche será totalmente de Folclore. «La llegada de Concierto Talento SA es fue proponerse como organizadores para jerarquizarla desde la parte privada y desde la experiencia del consumidor. La idea es llegar con este background y más de 25 años de experiencia con el Cosquín Rock y hacer una propuesta diferente a la que se han vivido en todas estas ediciones de la Confluencia», dijo.

El acto licitatorio se llevó a cabo por la mañana de hoy en la sala Claudio Emir Silvestrini, de la municipalidad de Neuquén. La contratación será por el servicio de «producción general del predio ferial, desarrollo creativo, estrategia de comunicación y de los espacios gastronómicos». El esponsoreo lo proveerá la empresa adjudicataria para la realización de la 14 edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia.