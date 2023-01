La madre de Pelé no sabe que su hijo murió: el triste motivo

El último jueves del 2022, el mundo del fútbol se inundó de lágrimas cuando se confirmó la noticia sobre la muerte de Pelé, uno de los mejores jugadores de la historia. El brasileño de 82 años, llevaba años batallando contra un cáncer de colon y falleció mientras estaba internado en un hospital de San Pablo. En medio del funeral -que comenzó esta mañana-, su hermana reveló que la madre de «O Rei» aún desconoce el deceso del tricampeón.

Maria Lúcia do Nascimento, hermana de Pelé habló con ESPN Brasil y contó que su madre de 100 años no está al tanto del fallecimiento del astro brasileño. Aseguró que su desconocimiento se debe al delicado estado de salud de Doña Celeste y a su cuadro neurológico complejo.

“Ella no lo sabe, hablamos, pero ella no lo sabe. Está bien, pero está en su propio mundo pequeño. A veces le decía ‘Dico’ (como llamaban a Pelé en su casa) está así, oremos por él, ¿vale, mamá?’. A veces abre los ojos, pero no está consciente”, relató Maria Lúcia.

La madre de Pelé, tuvo a su hijo con tan solo 18 años de edad. Foto Archivo.

La madre de «O Rei», cumplió 100 años el pasado 20 de noviembre y se encuentra al cuidado constante de enfermeros, pero sigue viviendo en su casa. Curiosamente el cortejo fúnebre que trasladó el cuerpo de la máxima gloria del fútbol brasileño desde el hospital hasta el estadio del Santos, en donde está siendo velado, pasó frente a la puerta de su hogar.

Durante el día de cumpleaños número 100, Pelé compartió algunas imágenes donde se pudo ver al ex delantero con Doña Celeste y le agregó una emotiva dedicatoria.

“Hoy celebramos los 100 años de vida de Doña Celeste. Desde pequeña me enseñó el valor del amor y la paz. Tengo más de cien razones para estar agradecido por ser tu hijo. Les comparto estas fotos, con mucha emoción para celebrar este día. Gracias por cada día a tu lado, mamá”, publicó el astro, en el último cumpleaños que pudo compartir con su madre.