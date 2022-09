Por qué The Crown, uno de los éxitos de Netflix preocupa a la Corona Británica

The Crown, la serie que cuenta toda la vida de la reina Isabel II recientemente fallecida.

La serie The Crown, uno de los éxitos de Netflix, estrenará el 9 de noviembre su quinta temporada. La nueva entrega genera preocupación en la Corona Británica, entre otras cosas por cómo puede impactar en la aceptación de Carlos III. La producción audiovisual narra la vida de la reina Isabel II del Reino Unido y los miembros de su familia.

En esta nueva entrega, el contexto histórico de la serie se interpretará lo que sucedió después de “La boda del siglo”, es decir el casamiento del actual rey Carlos III cuando era príncipe de Gales y Diana Spencer.

La quinta temporada generó preocupación en el Palacio de Buckingham por la imagen y aceptación de Carlos III. En la serie dramatizarán el fin del matrimonio entre el príncipe de Gales y Lady Di.

Según el diario británico The Telegraph, la producción de The Crown tiene un nuevo rey al que responder y aseguran que una fuente cercana al palacio reveló que desde la corona le pidieron a Netflix agregar una advertencia indicando que “The Crown se trata de una serie y no de un documental”.

El objetivo de la corona es que se entienda que se trata de dramatizaciones de los hechos y que no se crea todo lo que se ve en la serie. The Telegraph agregó que el rey Carlos III nombró a la serie como “explotadora” y señaló que “no tiene reparos en destruir la reputación de las personas”.

Esta nueva temporada recorrerá la conflictiva década de 1990, que no sólo tuvo el divorcio entre el príncipe y la princesa de Gales, sino que también la corona enfrentó un incendio en el castillo de Windsor. Isabel II nombró a estos años como “annus horribilis”, lo que sería un año de la desgracia.

Para la quinta temporada, el personaje de la reina Isabel II será interpretado por Imelda Staunton, el príncipe Carlos por Dominic West y la princesa Diana por Elizabeth Debicki. Además, Gillian Anderson continuará en el papel de Margaret Thatcher y Jonathan Pryce será el príncipe Felipe.

