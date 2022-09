Por qué Meghan Markle podría ser la nueva «villana» de la Corona Británica

Los escándalos no le dan calma a la corona británica. Mientras Simon Dorante Day continúa con la pelea para determinar su identidad, ahora las miradas están puestas en Meghan Markle, cuyo nombre fue apuntado en algunos de los más polémicos libros que indagan sobre la vida de la realeza.

Es que las actitudes de la exactriz no conforman a la familia real, a la cual ha decidido renunciar en conjunto con su pareja el príncipe Harry.

Mencionan, por ejemplo, que han molestado mucho sus gestos de «inseguridad e incomodidad» junto a sus cuñados William y Kate o su manera de romper el protocolo real, entre otras cosas.

Ahora, el periodista Valentine Low reveló que la duquesa pretendía ser «la Beyoncé de Reino Unido» al unirse a la familia real.

El escritor señaló que esperaba que formar parte de la familia real «le diera ese reconocimiento» en el libro «Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown», del cual se filtraron algunos pasajes.

La publicación también menciona «la decepción» de Markle, tras descubrir que «había tantas reglas que eran tan ridículas que ni siquiera podía hacer las cosas que solía hacer en su ámbito personal».

La ruptura de Meghan y Harry

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, decidieron renunciar a sus deberes reales hace dos años, en una acción que se convirtió en escándalo. Por ese motivo, y decisión de la Reina Isabel II mediante, no se les permite llevar a cabo deberes oficiales.

Es que la determinación fue «sumamente dolorosa» para la monarca, ya que estaba «herida y agotada», según registraron los escritores reales. Además, Isabel quería vincularse más con Archie y Lilibet, los dos hijos de la pareja.

El tiempo pasó y, lejos de desactivarse la bomba, Meghan volvió a quedar ahora en el centro de la polémica al pedirle una reunión «cara a cara» al Rey Carlos III mediante una misiva.

Según cercanos a la Casa Real, esa carta tenía por objetivo «dejar la relación en limpio» entre el flamante Rey y su familia.