Tiroteo en una estación de subte en Brooklyn deja al menos 13 heridos

Cinco personas fueron baleadas hoy por la mañana en una estación de metro en Brooklyn, Nueva York, informó el departamento de bomberos de la ciudad.



Los bomberos acudieron a la estación 36th Street por reportes de humo y encontraron varias personas heridas y dispositivos sin detonar. Un vocero del Departamento de Bomberos dijo que 13 personas resultaron heridas, pero no dio más detalles.



En el lugar había personas atendiendo a pasajeros ensangrentados tirados en el piso de la estación.

Según varias fuentes policiales, la información preliminar indica que un sospechoso huyó con un chaleco de construcción y una máscara antigás.



La policía de la ciudad dijo que estaban respondiendo a informes de personas heridas por disparos o una explosión.



El alcalde Eric Adams estaba en la residencia oficial siendo informado, según un portavoz.

AP

Multiple people shot at 36 street station by two people in #sunsetpark. All are currently being transported to the hospital #NewYork #Brooklyn pic.twitter.com/3Va2iXf0JQ