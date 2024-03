Video | Tiroteo masivo en Rusia: reportan decenas de muertos y varios heridos en una sala de conciertos

Una explosión y un tiroteo tuvieron lugar este viernes en la sala de conciertos Crocus City Hall, en la capital de Rusia, Moscú, que dejaron decenas de muertos y varios heridos. Algunos sitios reportan ya más de 40 fallecidos pero esto no ha sido confirmado oficialmente.

Videos compartidos en redes sociales muestran a la gente huyendo del salón, así como una densa nube de humo negro saliendo del sitio y se reportó también el colapso del techo del sitio.

Según la agencia de noticias estatal TASS, tres personas vestidas con ropa de camuflaje irrumpieron en el lugar y abrieron fuego indiscriminadamente en el interior de la sala usando fusiles automáticos. Imágenes difundidas muestran cómo las personas avanzan a los tiros, rompiendo vidrios y matando a la gente a su paso.

De momento, se está llevando a cabo la evacuación y la evaluación del edificio, donde se estima que hay unas 100 personas atrapadas.

El gobernador Andréi Vorobiov ya está en el lugar de los hechos y anunció la creación de una unidad de trabajo especial, que incluye a los efectivos del Escuadrón Especial de Respuesta Rápida de la Guardia Nacional y los antidisturbios, para controlar la situación. También se espera la llegada inminente de los bomberos, para apagar las llamas y ya trabajan más de 70 ambulancias.

Por su parte, el alcalde de la capital, Sergei Sobyanin, declaró que “ocurrió una terrible tragedia. Mi más sentido pésame a los seres queridos de las víctimas. Di órdenes de brindar toda la asistencia necesaria a todos los que sufrieron durante el incidente”, mientras la defensora del pueblo, Tatiana Moskalkova, lo calificó de “ataque terrorista”.

Inclusive, el Ministerio de Asuntos Exteriores pidió a toda la comunidad internacional condenar este hecho.

La Casa Blanca lamentó este episodio y dijo que se trataba de un hecho “terrible”. “Las imágenes son simplemente horribles y duras de ver. Nuestros pensamientos van a estar con las víctimas de este terrible ataque a tiros. Hay algunas madres, padres, hermanos e hijos que aún no han recibido la noticia. Va a ser un día duro”, sostuvo el asesor de Seguridad Nacional, John Kirby. Más tarde, la Embajada del Reino Unido local extendió su más sentido pésame.

El Crocus City Hall tiene capacidad para unas 6.000 personas aunque aún no trascendió cuántas personas estaban presentes en este concierto.

BREAKING: Several armed men have forcibly entered the Crocus City Hall concert venue in Moscow, initiating gunfire targeting everyone inside. Video footage depicts the assailants firing at both civilians and security personnel, with people in panic leaving the building.#Moscow… pic.twitter.com/6n3tGyx2au