Ucrania lanzó un ataque con drones y alcanzó una refinería de petróleo en Rusia, en la previa de cumbre Putin-Trump

En la previa de la cumbre de Vladímir Putin y Donald Trump que se realizará hoy en Alaska, Ucrania atacó con Drones una refinería y un bloque de departamentos en Rusia, en la noche del jueves. Según información oficial, murió una mujer y se reportaron daños importantes en la infraestructura de procesamiento de petróleo.

«El ataque provocó un derrame de productos derivados de crudo, lo que causó un incendio en la refinería de petróleo de Volgogrado«, indicó el gobernador Andrei Bocharov, de la región situada a casi 500km de la línea del frente, en un comunicado en Telegram. Se trata de una de las más importantes de la empresa Rosneft, una de las firmas rusas de extracción, procesamiento y distribución de petróleo.

Otro ataque también con drones tuvo como objetivo un bloque de apartamentos, que mató el viernes a una mujer de 45 años en la ciudad rusa de Kursk, según el gobernador de esta región fronteriza con Ucrania.

Desde que Rusia lanzó su ofensiva militar a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, Kiev responde con ataques con drones contra infraestructuras rusas situadas a cientos de kilómetros de su frontera.

Este nuevo ataque se produce a pocas horas de la cumbre entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump, prevista para el viernes en el estado estadounidense de Alaska, a la que el dirigente ucraniano Volodímir Zelenski no fue invitado. En vísperas de este encuentro, Ucrania se enfrenta a una presión militar cada vez mayor.

El ejército ruso afirmó que Ucrania lanzó 53 drones en la noche del jueves al viernes, mientras que la Fuerza Aérea ucraniana declaró que Moscú lanzó 97.