Todo listo en Alaska para la cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin: Ucrania en el centro de la agenda

La ciudad de Anchorage, en Alaska, se prepara para recibir la esperada cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, que comenzará este jueves a las 11:30 hora local (19:30) en la base militar Elmendorf-Richardson. Según confirmaron medios internacionales, el principal tema de debate será la resolución de la guerra en Ucrania, aunque también se abordarán cuestiones de seguridad global, comercio y relaciones bilaterales.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov detalló desde Moscú que, tras un primer encuentro cara a cara, los mandatarios mantendrán una reunión ampliada con las delegaciones, integradas por cinco miembros de cada país.

La representación rusa incluirá al canciller Serguéi Lavrov, el ministro de Defensa Andréi Beloúsov, el titular de Finanzas Antón Siluánov, el asesor de política exterior Yuri Ushakov y el representante especial para la cooperación económica Kiril Dmítriev. La Casa Blanca aún no reveló la nómina de su delegación.

Antes de iniciar las conversaciones, Trump y Putin ofrecerán un discurso conjunto y, al finalizar, brindarán una conferencia de prensa. Ushakov evitó estimar la duración del encuentro, al señalar que dependerá de «cómo evolucione la discusión» entre ambos líderes.

Putin elogió los esfuerzos de EE. UU. para poner fin a la guerra en Ucrania

En la previa, Putin destacó públicamente los esfuerzos de Washington para avanzar hacia un acuerdo de paz en Ucrania. «Estados Unidos realiza, bajo mi punto de vista, esfuerzos muy enérgicos y sinceros para poner fin a las acciones militares y a la crisis«, afirmó durante una reunión extraordinaria con la plana mayor del Gobierno y del Kremlin.

El mandatario ruso agregó que estas gestiones buscan «crear las condiciones a largo plazo para la paz entre nuestros países y en Europa y el mundo», y mencionó la posibilidad de alcanzar un nuevo entendimiento sobre el control de armamento estratégico ofensivo, en referencia al tratado Start III, que expira en 2026.

Putin también informó a sus ministros sobre el avance de las negociaciones bilaterales y sobre los contactos con la delegación ucraniana, que se desarrollan en paralelo.

