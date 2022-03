Video: confirman que el avión más grande del mundo fue destruido por las bombas rusas en Ucrania

El Antónov An-225, el avión más grande del mundo con sus 88,40 metros de envergadura y 84 de longitud, y del cual sólo existía una unidad, fue destruido por las bombas rusas el domingo pasado.

Los ataques al aeropuerto ucraniano de Gostomel, situado a escasos kilómetros de Kiev, terminaron con la emblemática aeronave de fabricación ucraniana. Hoy se conocieron dos videos que finalmente confirmaron su destrucción.

La noticia consternó a los aficionados a la aviación, que consideraron su pérdida como una tragedia al existir solo una unidad en todo el mundo.

La falta de imágenes claras sobre el estado del avión hicieron albergar esperanzas de que, a pesar de los previsibles daños, el An-225 quizá podía ser restaurado. Esa confianza, sin embargo, se ha venido abajo después de que un video de la cadena televisiva rusa Pervy Kanal haya revelado la gravedad del estado en que se halla el gran símbolo de la aviación ucraniana, con su parte delantera totalmente destruida.

El An-225 Mriya, diseñado en la década de 1980, es el avión más largo y pesado jamás construido. Su capacidad es para transportar hasta 640 toneladas de carga.

A pesar de las imágenes de destrucción del aeropuerto de Gostomel y, en concreto, del gigantesco hangar en el que se guarecía el Antónov An-225, la propia compañía Antónov se negó a dar al avión por perdido a la espera del estudio técnico de los expertos. «Hasta que no haya sido inspeccionado, no podemos informar del estado de la aeronave. Por favor, esperad a los anuncios oficiales sobre el estado del avión», afirma la empresa en su cuenta de Twitter:

