Se define la vacante del Juzgado Federal de Bariloche: el concurso demoró seis años

Leandro Gómez Constenla durante la entrevista en el Consejo de la Magistratura, en 2022. En ese entonces el rionegrino Martín Doñate integraba la comisión. Archivo

La comisión de Acuerdos del Senado de la Nación escuchará esta semana en una audiencia pública al abogado Leandro Agustín Gómez Constenla, el postulante para cubrir el cargo en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Bariloche que obtuvo el mayor puntaje en el concurso y fue promovido por el Ejecutivo nacional.

El Senado inició semanas atrás las audiencias públicas para definir unas 70 vacantes en distintos cargos de la Justicia Federal en todo el país y el de Bariloche es uno de los concursos que está próximo a resolverse, luego de seis años de tramitación, tras la renuncia por el acceso a la jubilación del exjuez Leonidas Moldes.

La audiencia pública en la que expondrá Gómez Constenla está prevista para el jueves 14, junto a otros postulantes de otros juzgados. Su expediente es el 86/2026 y luego de transitar esta etapa, se deberá emitir un dictamen de la comisión de Acuerdos, que preside el senador Juan Carlos Pagotta (LLA) y posteriormente llegar a sesión el pliego para su aprobación.

La modalidad implementada por la comisión es que los postulantes se presenten ante los senadores y luego aborden temáticas vinculadas a la ética pública, la independencia judicial, interrogantes de la función jurisdiccional, la gestión judicial y consideraciones del servicio de Justicia, entre otros puntos que pueden consultar los parlamentarios.

El concurso para ocupar el cargo de juez multifueros de Bariloche se inició en plena pandemia y desde entonces hay subrogancias con secretarios a cargo del juzgado o magistrados de la jurisdicción de la Justicia federal de General Roca designados temporalmente.

El concurso tuvo un alto interés con 140 inscriptos iniciales y 40 abogados se presentaron a rendir el examen en 2021, Gómez Constenla obtuvo el mayor puntaje y fue ratificado en ese orden también luego de la entrevista personal en el Consejo de la Magistratura Nacional que se concretó en 2022.

Un abogado nacido en Bariloche, con experiencia en Conurbano y Magistratura

El abogado es nacido en Bariloche, empleado del Consejo de la Magistratura Nacional, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y con experiencia laboral en juzgados de Morón y San Martín, en el conurbano bonaerense. También es miembro de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación.

En la entrevista en la Magistratura cuatro años atrás, los postulantes tuvieron varias consultas vinculadas a la impronta del juzgado de Bariloche y a la temática de los pueblos originarios, debido al alto nivel de conflictividad que existía en ese momento.

En aquel entonces, Gómez Constenla dijo que de ser juez en Bariloche “estaría cerca de los problemas” y buscaría “restablecer la paz, componer los conflictos y ser firme frente a situaciones de violencia, que no deben ser permitidas”.

La jurisdicción del juzgado de Bariloche es amplia, con injerencia en el aeropuerto internacional, el parque nacional Nahuel Huapi y las rutas de esa jurisdicción. Tiene intervención en la parte penal en su mayoría en causas vinculadas al narcotráfico, pero también dos secretarías civiles que recepcionan a diario demandas vinculadas a la salud y la cuestión previsional.