Necrológicas de hoy, martes 12 de mayo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 12 de mayo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
russo rolando, juan de Dios
Falleció en Neuquén el día 11 de Mayo a la edad de 86 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos serán inhumados a las 15:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
MARTIN, LEONOR
El Personal de Capex S.A y Servicios Buproneu S.A. participa el fallecimiento de la madre de su compañeroPablo Adrian Rodriguez, acompañando a su familia en este momento de dolor.
MARTIN, LEONOR
El DIRECTORIO de Capex S.A y Servicios Buproneu S.A. participa el fallecimiento de la madre de su compañero de trabajo, Pablo Adrian Rodriguez, acompañando a su familia en este difícil momento.
Gallardo, María Cornelia
Falleció en Neuquén el día 09 de Mayo a la edad de 64 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, serán inhumados a las 16:00 hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
Comentarios