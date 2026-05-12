Necrológicas de hoy, martes 12 de mayo de 2026

russo rolando, juan de Dios Falleció en Neuquén el día 11 de Mayo a la edad de 86 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos serán inhumados a las 15:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

MARTIN, LEONOR El Personal de Capex S.A y Servicios Buproneu S.A. participa el fallecimiento de la madre de su compañeroPablo Adrian Rodriguez, acompañando a su familia en este momento de dolor.

MARTIN, LEONOR El DIRECTORIO de Capex S.A y Servicios Buproneu S.A. participa el fallecimiento de la madre de su compañero de trabajo, Pablo Adrian Rodriguez, acompañando a su familia en este difícil momento.