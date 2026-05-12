La salida de Lacour del bloque del PRO abre una discusión en la Legislatura

Martina Lacour fue candidata a diputada del PRO en la elección nacional del 2025. Foto: Gentileza

La legisladora barilochense Martina Lacour se fue del bloque del PRO y ese espacio parlamentario se redujo a cuatro integrantes.

Esa bancada perdió la condición de primera minoría opositora, que retuvo a partir de la elección del 2023 cuando Cambia Río Negro -que lideró Aníbal Tortoriello para la Gobernación- totalizó 13 miembros electos.

La sangría se originó con las juras porque el ARI conformó su bloque, con tres legisladores, y el PRO, el otro partido de esa alianza, aglutinó a 10, aunque, en un principio, dos -Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza- plantearon enseguida su autonomía política. Luego, Roberta Scavo se incorporó al ARI y fue otra baja.

Durante un tiempo, Juan Martín presidió un grupo de siete legisladores, pero, entre diciembre y febrero, desertaron dos más. Lo hizo, primero, la reginense Gabriela Picotti y, después, se apartó Claudio Doctorovich. Ambos recayeron en Cambia Río Negro -con terminal en Tortoriello- y que en diciembre obtuvo su formal reconocimiento, pero luego el oficialismo bloqueó su pleno funcionamiento.

Así, el PRO se quedó con cinco legisladores y ese número igualaba a las minorías peronistas (Vamos con todos y PJ-NE). Ahora, la partida de Lacour lo relega más y abre la discusión de su integración en ciertas representaciones institucionales por parte de la oposición. Martín es el tercer miembro por la Legislatura en el Consejo de la Magistratura.

Resultado electoral 13 Legisladores electos por la alianza de Cambia. En la jura, el ARI armó su bancada, de tres, y el PRO partió con 10.

Difícilmente, el oficialismo posibilite ese debate y habilite una remoción en favor de los peronistas.

En la nota de apartamiento, Lacour defendió su pertenencia al PRO y posicionó su continuidad como “legisladora independiente”. Explicó su salida con críticas a la conducción de Martín porque “lejos de promover integración, se consolidó así una lógica de pertenencias personales y sectores cerrados”, expresó. Criticó la administración mientras afirmó que se le impidió participar en la elección partidaria. ´

La bancada del PRO, con esta renuncia, queda en cuatro parlamentarios: Martín, María Laura Frei, Ofelia Stupelengo y Juan Murillo.

Lacour está alejada de Tortoriello, pero conversa con los libertarios.

El PRO contrapuso la baja de esa legisladora con la proximidad expuesta por la oficialista Marcela González Abdala, que el viernes asistió a un encuentro de análisis de la fuerza. Ella encuadró esa concurrencia a su apertura al “necesario diálogo político” y desestimó cualquier otra cosa, aludiendo a que aún no es el tiempo electoral.

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