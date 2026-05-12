Planta de GLP para Moquehue: la obra ya se encuentra en su etapa final antes del invierno

La obra forma parte de un plan impulsado por la Provincia a través de Hidrocarburos del Neuquén SA (Hidenesa). Foto: gentileza.

Antes de la llegada de las bajas temperaturas y fuertes nevadas de invierno, Moquehue se encuentra cada vez más cerca de tener por primera vez un sistema de gas por redes: la obra de instalación de una planta de gas licuado del petróleo (GLP) en la localidad se encuentra en su etapa final, y ya presenta un 85% de ejecución.

Hasta el momento, se completó la instalación de seis tanques en la planta mientras continúan las tareas finales sobre la red que abastecerá a los hogares de la localidad, una demanda sostenida durante años por la población, según indicó el gobierno de Neuquén en un comunicado.

«Hacer el montaje de esta planta es algo tan eficiente para la comunidad y para todos, porque sabemos que el invierno siempre es duro por esta zona«, expresó en ese sentido el supervisor de la empresa que lleva adelante la obra, Ariel Villarnovo.

El supervisor explicó que la planta de GLP que actualmente se instala en Moquehue fue trasladada desde Los Miches. «En Los Miches ya llegó la red de gas natural, entonces se destinó la planta a esta localidad», explicó, y estimó que «en breve» también llegará el gas natural a la localidad.

«Estamos en el tramo final y poniéndole garra para terminar y que la gente pueda pasar un invierno bien calefaccionada», concluyó Villarnovo.

La planta de GLP que actualmente se instala en Moquehue fue trasladada desde Los Miches. Foto: gentileza.

Futuro traslado de plantas de GLP a Chorriaca y Paso Aguerre

La obra forma parte de un plan impulsado por la Provincia a través de Hidrocarburos del Neuquén SA (Hidenesa), cuyo objetivo es ampliar el acceso a servicios esenciales en localidades donde aún no llegan los gasoductos.

En la apertura de sesiones legislativas del 1 de marzo, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ratificó que la iniciativa avanza con soluciones progresivas y escalables para garantizar el abastecimiento energético en todo el territorio.

De esta manera, también se prevé el traslado de plantas de GLP a Chorriaca y Paso Aguerre, mientras continúan las inversiones para extender redes de gas natural en distintas localidades del norte provincial.