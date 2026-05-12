Hantavirus: investigan un spray nasal que podría prevenir contagios de la cepa Andes

Un grupo de investigadores comenzó a estudiar la carragenina durante la pandemia de Covid-19, inspirados en sus efectos antivirales. En ese momento, avanzaron con el análisis de este compuesto natural derivado de algas rojas, a través de un ensayo in vitro -de laboratorio- para determinar si tenía efectos antivirales en las células del epitelio respiratorio contra el virus que causa el Covid. Los resultados fueron esperanzadores.

«Esto nos permitió publicar en varias revistas científicas. Avanzamos con un ensayo clínico con el personal de la salud expuesto al virus del Covid, que arrojó una reducción del 80% de los contagios por parte de estos trabajadores que estaban en contacto con los enfermos«, especificó Andrea Dugour, investigadora de la Fundación Cassará, que forma parte del Centro de Ciencia y Tecnología César Milstein del Conicet.

Para llevar adelante este ensayo, los médicos se aplicaban el spray nasal unas cuatro veces por día cada seis horas, cuando estaban en contacto con pacientes.

Frente a esos resultados, la Fundación puso el foco de atención en la cepa Andes de hantavirus, que circula en Neuquén, Río Negro y Chubut y genera un contagio de roedor a humano y contagio interhumano. El trabajo se llevó a cabo en colaboracion con el Laboratorio Nacional de Referencia de Hantavirus del Departamento de Virología del Instituto Malbrán.

Andrea Dugour es investigadora de la Fundación Cassará. Foto: gentileza

«Empezamos a realizar ensayos in vitro con el mismo modelo que habíamos usado para Covid que ya estaba validado. Se empleó el mismo spray nasal que implementamos con los médicos. Hoy tenemos resultados preliminares -porque son ensayos de laboratorio-, pero son alentadores«, valoró esta licenciada en Biología y doctora en Medicina.

Advirtió que según estos resultados preliminares -que no están publicados-, «la carragenina tiene actividad antiviral en células infectadas con la cepa Andes«. «Frente a la letalidad del virus y la posibilidad de que en el sur del país pueda haber algún brote similar al de Epuyén en 2019, el uso de este spray nasal -que es seguro y de venta libre- podría ser una herramienta más que acompañe al resto de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, como el aislamiento y la cuarentena«, señaló. Y acotó que para demostrar que funciona al igual que en el Covid, sería necesario un ensayo clínico ante algún brote como el que se produjo en Epuyén en 2019 con 34 contagios y 11 muertes.

«El hantavirus se esparce por todo el cuerpo, no solo queda en el epitelio respiratorio, de hecho la PCR se hace con una muestra de análisis de sangre: ¿la carragenina serviría para tratar un caso?», se le consultó. «No -respondió la investigadora-, solo como profilaxis. Lo estamos planteando a modo de prevención. Una vez que el paciente se enfermó ya es demasiado tarde«.

El estudio comenzó en 2022. Foto: gentileza

Puntualizó que el hantavirus infecta, «como muchos otros virus, por la nariz. Cuando te colocás el spray, la carragenina actúa como una especie de gelatina que atrapa el virus. Lo envuelve e impide que ese virus se una a tus células y las infecte. La idea es que el virus nunca llegue a las células de la nariz y avance luego hacia los pulmones».

Puso como ejemplo a alguien que permaneció en contacto con un familiar enfermo: «Como forma preventiva puede aplicar el puf que se suma a todas las otras herramientas de prevención».

Los resultados del análisis in virtro fueron alentadores, resta el ensayo clínico. Foto: gentileza

El spray nasal está disponible desde hace más de 10 años. «Hoy se usa para la limpieza nasal y cuando uno está resfriado, por ejemplo. Está aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) e incluso está recomendado para niños”, acotó.

Dugour explicó que si bien este trabajo tuvo repercusión a raíz de los contagios en el crucero, se estudia desde 2022, junto a la investigadora Natalia Periolo y es parte de la tesis doctoral de Jazmín Gilszlax.

«Es un trabajo colaborativo con el Malbrán. Ellos tienen aislada la cepa Andes, descubrieron que se contagia de persona a persona; mientras que nosotros tenemos el modelo in vitro del epitelio respiratorio y el impacto del spray nasal«, señaló Dugour.

La investigación se encuentra en etapa de análisis de resultados y validación de los ensayos en laboratorio. Las investigadoras escriben el paper científico con la intención de presentar el trabajo en el Congreso Internacional de Hantavirus en Puerto Varas, en Chile. «Está la complejidad de hacer un ensayo clínico porque si bien la enfermedad tiene alta letalidad, hay pocos casos», dijo.