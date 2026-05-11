Ante la caída de la recaudación, Javier Milei lanzó un fuerte ajuste del gasto público: el impacto en Neuquén y Río Negro

Ante la continúa baja de la recaudación impositiva nacional y la necesidad de preservar el superávit fiscal, el Gobierno nacional dispuso un amplio recorte del gasto público que afecta a áreas sensibles como educación y salud, además de continuar recortando los fondos comprometidos con las provincias.

Esta modificación integral del presupuesto nacional se realizó mediante la Decisión Administrativa 202/2026 que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida se toma como consecuencia de la caída de los ingresos tributarios nacionales que acumula nueve meses consecutivos de bajas interanuales.

Cabe recordar que ante esta tendencia, el presidente, Javier Milei, les había pedido a sus ministros un plan de ajuste equivalente al 2% de los gastos corrientes y 20% de los de capital que tenía que ser presentado antes del 30 de abril.

Diez días después las medidas quedaron plasmadas oficialmente y tendrán impacto directo en la ciudadanía.

En sus fundamentos, el Gobierno justifica las quitas señalando que “corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido”. En esa línea, aclara que las rebajas de créditos se realizan “con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1º de la Ley N° 27.798 de Presupuesto General”. Ese artículo es el que refiere al equilibrio total entre ingresos y egresos.

Según se desprende de la decisión administrativa, en Salud, el recorte total asciende a $ 63.021.299.401. El programa con la baja más significativa es el de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud, que pierde $25.000.000.000 en fondos que debían ser transferidos a las administraciones locales.

También se registraron reducciones de $ 20.000.000.000 en el programa de Acceso a Medicamentos e Insumos, y de $ 5.000.000.000 en las partidas destinadas a la investigación y tratamiento del cáncer. Otras áreas afectadas incluyen la prevención de enfermedades endémicas con una baja de $ 1.500 millones, el desarrollo de la salud sexual con $900 millones menos y la respuesta al VIH y tuberculosis con un recorte de $800 millones.

El sector de Educación sufrió una disminución de créditos por $ 78.711.139.759. La mayor quita se aplicó al Plan Nacional de Alfabetización, con una baja de $ 35.288.051.713, de los cuales $ 29.098.051.713 corresponden a transferencias que dejan de recibir los organismos provinciales.

Por otro lado, el Fondo de Compensación Salarial Docente, que asiste a las provincias con haberes más bajos para garantizar un piso salarial, tuvo una reducción de $ 8.929.835.294.

Además, se recortaron $ 21.686.636.818 en el rubro de infraestructura y equipamiento escolar.

El ajuste sobre las provincias se profundiza a través de la eliminación de transferencias directas del Tesoro Nacional.

Bajo el concepto de «Otras Asistencias Financieras», se dieron de baja giros para gastos de funcionamiento provincial por un total de $ 494.290.000.000 en funciones administrativas y otros $155.710.000.000 destinados a servicios sociales.

En paralelo, el Ministerio del Interior recortó $ 320.670.508.980 del programa de Relaciones con las Provincias, mientras que el Ministerio de Economía redujo en $ 322.447.000.000 los fondos previstos para la coordinación fiscal con las jurisdicciones del interior.

En materia de infraestructura, la Dirección Nacional de Vialidad registró un recorte de $ 97.103.849.967.

La disminución afecta a la construcción de rutas con una baja de $ 32.335 millones, el mantenimiento de la red existente con $19.839 millones menos, obras de seguridad vial por $ 17.273 millones, la reparación de puentes —técnicamente denominados obras de arte— por $ 14.638 millones y tareas de rehabilitación y repavimentación por $ 13.015 millones.

En el rubro hidráulico, se cancelaron fondos para proyectos estratégicos como el Acueducto Vipos en Tucumán por $ 7.359 millones, el sistema de agua potable en Concordia, Entre Ríos, por $ 4.713 millones y la planta depuradora de Rafaela, Santa Fe, por $ 4.284 millones.

La reestructuración también alcanzó al sistema científico y cultural. El Conicet sufrió una baja de $3.263.497.041, mientras que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) perdió $ 4.409.927.685, afectando proyectos de misiones satelitales y el desarrollo de vehículos lanzadores.

En cultura, se destaca la quita de $1.400.004.465 en el presupuesto del Palacio Libertad (ex CCK) y de $ 586.425.000 para el Parque Tecnópolis.

Como contrapartida a estos recortes, el Gobierno incrementó en $ 500.000.000.000 el límite para el pago de deudas previsionales reconocidas judicialmente, elevando el monto total para este fin a $ 712.288.000.000 durante el año 2026.

Asimismo, se asignaron partidas para financiar el “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para el personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)”, con el objetivo de reducir la planta de empleados en dicho organismo descentralizado.

Nuevo ajuste de Javier Milei: cuál es el impacto en Río Negro

Infraestructura Hidráulica

Saneamiento en Catriel: se cancelaron fondos por $671.587.674 destinados a la construcción del sistema de desagües cloacales para la localidad de Catriel.

Vialidad Nacional

Autopista Ruta Nacional N° 22 : recorte de $1.981.210.661 en el tramo Chichinales – Arroyito.

: recorte de $1.981.210.661 en el tramo Chichinales – Arroyito. Travesía Urbana Choele Choel: baja de $1.184.178.200 para obras de seguridad en la RN 22, incluyendo la rotonda de acceso al Barrio Las Bardas y la travesía urbana.

baja de $1.184.178.200 para obras de seguridad en la RN 22, incluyendo la rotonda de acceso al Barrio Las Bardas y la travesía urbana. Mantenimiento Ordinario (Distrito Río Negro) : reducción de $767.539.934 para las obras de mantenimiento general de las redes nacionales en la provincia durante 2026.

: reducción de $767.539.934 para las obras de mantenimiento general de las redes nacionales en la provincia durante 2026. Obras de Seguridad Vial: eliminación de $940.523.960 destinados a proyectos de seguridad en el distrito.

Mantenimiento de Puentes (Obras de Arte): recorte de $940.523.960 para el 20° Distrito – Río Negro.

Parques Nacionales

Parque Nacional Nahuel Huapi (compartido): reducción de $190.822.240.

reducción de $190.822.240. Parque Nacional Islote Lobos: baja de $7.822.645.

Los recortes de Nación que afectan a Neuquén

Vialidad Nacional

Puente de la Rinconada : se recortaron $902.826.514 destinados a la construcción de este puente sobre el Río Collón Curá.

: se recortaron $902.826.514 destinados a la construcción de este puente sobre el Río Collón Curá. Mantenimiento de Rutina (Distrito Neuquén) : una baja de $1.124.793.662 en el mantenimiento por sistema modular de las Rutas Nacionales N° 237 y 40 (tramo Arroyo Limay Chico – Empalme RN 40).

Ruta Nacional N° 242: Recorte de $552.216.356 para el mantenimiento rutinario del tramo Las Lajas – Límite con Chile (Paso Pino Hachado).

: una baja de $1.124.793.662 en el mantenimiento por sistema modular de las Rutas Nacionales N° 237 y 40 (tramo Arroyo Limay Chico – Empalme RN 40). Ruta Nacional N° 242: Recorte de $552.216.356 para el mantenimiento rutinario del tramo Las Lajas – Límite con Chile (Paso Pino Hachado). Ruta Nacional N° 237 : reducción de $660.054.307 en obras de conservación mejorativa (bacheo y carpeta) en el tramo Estancia Alicura – Arroyo Limay Chico.

: reducción de $660.054.307 en obras de conservación mejorativa (bacheo y carpeta) en el tramo Estancia Alicura – Arroyo Limay Chico. Obras de Seguridad Vial : se eliminaron créditos por $527.015.974 para proyectos de seguridad en las rutas del distrito.

: se eliminaron créditos por $527.015.974 para proyectos de seguridad en las rutas del distrito. Reparación de «Obras de Arte» (Puentes): Baja de $527.015.974 en el presupuesto para mantenimiento de estructuras de ingeniería en el 12° Distrito – Neuquén.

Parques Nacionales