Video: tres mujeres presentadas como rehenes de Hamas reclaman canje de prisioneros

La organización Hamas publicó hoy un video en el que tres mujeres, presentadas como rehenes mantenidas en la Franja de Gaza desde su ataque en suelo israelí el 7 de octubre, le piden al Gobierno de Israel que haga un canje de prisioneros con el movimiento islamista palestino para obtener su liberación.

🇵🇸🇮🇱🚨‼️ “Bring us back now. Netanyahu has failed politically and militarily, and we demand that he return all the prisoners immediately, and the day before yesterday there were discussions about a ceasefire and the release of everyone, but Netanyahu backed down.”



— Hostages in… pic.twitter.com/6GkUv5A8ZH