Zelenski denunció la muerte de decenas de niños y habló con el papa Francisco

El papa Francisco y el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski se comunicaron por la vía telefónica y el mandatario le comunicó al Santo Padre que «es el invitado más esperado en el país». Por su parte, el Sumo Pontífice le dijo que está «rezando y haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra, provocada tras la invasión de Rusia», según informó en Twitter el embajador ante la Santa Sede, Andrii Yurash.

«Nuevo gesto de apoyo por parte del papa Francisco: Hace unos minutos el Santo Padre llamó al presidente Zelenski. Tuvieron una conversación prometedora. El papa dijo que está orando y haciendo todo lo posible por el fin de la guerra y Zelenski reiteró que su Santidad es el invitado más esperado en Ucrania«, escribió el diplomático.

El mandatario ucraniano develó, también en Twitter, que habló con Francisco «sobre la difícil situación humanitaria y el bloqueo de los corredores humanitarios por parte de las tropas rusas». Y destacó que «el papel mediador de la Santa Sede para acabar con el sufrimiento humano sería bienvenido».

Francisco ya había llamado a Zelenski el pasado 26 de febrero, cuando le expresó «su profundo dolor» por lo que estaba ocurriendo. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ya había cursado una carta al papa para invitarlo a visitar la ciudad en plena guerra tras la invasión de Rusia.

Ante el parlamento italiano

«Hace una semana hablé en una reunión en Florencia, pedí a todos los italianos que recordaran el número 79, que era el número de niños asesinados, ahora son 117. Con la presión rusa hay miles de heridos, cientos de miles de vidas destrozadas, de casas abandonadas, los muertos en fosas comunes y parques», al tiempo que recalcó que hay que parar a una persona para salvar al millones», sostuvo el presidente de Ucrania al hablar ante el parlamento italiano.

Lo hizo a lo largo de 11 minutos y fue ovacionado por los legisladores que lo escucharon, aunque un grupo -estimado en una veintena por el medio español Nius, casi todos antiguos miembros del Movimiento 5 Estrellas (M5S), rechazó escucharlo al considerar todo un acto de «propaganda».

La cuestión del Donbass

Zelenski expresó además su disposición a hablar sobre Donbass y Crimea durante una reunión con el mandatario ruso, Vladímir Putin.

El presidente de Ucrania afirmó que la situación con estos territorios «es una historia muy difícil para todos», según el sitio Actualidad.rt.com.

De acuerdo con sus palabras, es necesario abordar en primer lugar las garantías de seguridad para Ucrania y el fin de las acciones militares y luego hablar sobre estas regiones.

Zelenski, también aseguró que los compromisos de Kiev en las conversaciones de paz con Rusia serán sometidos a un referéndum nacional en Ucrania, según informó la agencia noticiosa oficial Ukrinform.

«Expliqué a todos los grupos negociadores: cuando hablen de todos estos cambios, que pueden ser históricos, no hay más, tendremos un referéndum» , dijo en una entrevista con la radiodifusora pública ucraniana Suspilne.

Zelenski destacó que está listo para cualquier compromiso si es apoyado por el pueblo ucraniano.

El 18 de marzo, el asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak dijo que un cese al fuego, la retirada de los soldados y estrictas garantías de seguridad con fórmulas específicas son las principales demandas de Ucrania en las conversaciones de paz con Rusia.

La cuarta ronda de negociaciones entre las delegaciones ucraniana y rusa se desarrolló el 14 de marzo por enlace de video.

Los «esclavos» rusos según Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió a los ciudadanos de Ucrania que luchen por su futuro y expulsen a los militares rusos, que son esencialmente esclavos, al hablar al país en un mensaje en vídeo, informa Ukrinform.

«Hago un llamamiento a todos los ucranianos. En todas partes. Hagan todo lo posible para proteger nuestro Estado. Para salvar a nuestra gente. Luchen. Combatan y ayuden. ¡Persigan a estos esclavos! ¡Persigan a los ocupantes! Qué viva Ucrania. Y qué todos vivamos con ella. Que es libre y pacífica. La que amamos tanto”, dijo Zelensky.

Señaló que, «durante esta invasión, millones personas constantemente se convierten en héroes»: «Hombres y mujeres que luchan por nuestro Estado. En todas partes: en el sur, en el este, en el norte, en el centro, en el oeste y en el extranjero. Luchan de tal manera que el enemigo no cree que sea realmente una realidad».

El presidente continuó: «Pero les haremos creer. Y hagámosles recordar que no tienen camino hacia nosotros. Y nunca lo habrá. Hacia Kiev, que se yergue valiente y majestuosa sobre el Dniéper. A Járkiv… Orgullosa, ordenada, educada Járkiv, que es atacada, pero no obedece. Cherníguiv. ¡La antigua Cherníguiv! Que en los días de la Horda no conocía tales atrocidades, que ahora sufre por parte de los militares rusos”.