Acceso Norte de Neuquén: así avanza la construcción del nuevo puente en «Y»

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, recorrieron este jueves la obra del Acceso Norte.

El movimiento de suelo y el armado de las estructuras de hierro del futuro puente elevado en forma de «Y» avanza a gran velocidad. Las autoridades también anticiparon novedades sobre las obras de la Avenida Mosconi en el puente carretero.

«Hay 2 equipos en total trabajando distintos tipos de máquinas: camiones, retroexcavadoras, palas cargadoras. Y en cuanto al personal, estamos ya entre 70 y 75 personas en este momento activos«, explicó Nicola.

Hasta el momento se quitaron 20.000 m³ de material y se trasladaron al lugar 45 toneladas de hierro para la estructura del ingreso elevado. El secretario también destacó que la circulación de vehículos no se interrumpió gracias a los desvíos.

«En este lugar había un ingreso y salida únicamente por la calle Salta, una mano de entrada, una mano de salida. Hoy los desvíos tienen dos manos de entrada y dos de salida, esta obra en particular mejoró el tránsito«, afirmó.

Aclaró que los desvíos actuales «son transitorios durante la ejecución de la obra. Una vez que termina vamos a tener la salida de Salta por abajo del viaducto, la entrada por 9 de Julio y todo el desvío actual se levanta y se transforma en espacio verde nuevamente«.

Por su parte, Gaido habló sobre la importancia de la obra: «viene a resolver y a solucionar el ingreso norte de la ciudad, algo que venía colapsado, que venía con inconvenientes.»

Agregó que «ya estamos muy avanzados, es una obra que va más rápido de lo que teníamos previsto«. Resaltó también el trabajo de las empresas neuquinas «que tienen la camiseta puesta».

¿Cómo sigue la Avenida Mosconi?

El intendente mencionó cómo continúa la obra de la gran avenida: «se han enterrado todos los servicios en el boulevar, lleva la fibra óptica y la electricidad, todos los servicios enterrados a más de de 25 metros».

También contó «llevamos adelante la colocación de los pluviales, son 500 camiones de caños que llegan a la ciudad de Neuquén y estamos colocando en la avenida«.

A su vez, Nicola habló sobre los desvíos por los trabajos en el puente carretero Neuquén-Cipolletti y anunció que «ya estamos a un par de semanas de empezar a pavimentar ese sector y habilitarlo para que el cruce sea directo para salir de la ciudad».