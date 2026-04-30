Controles en rutas de Neuquén por el feriado del Día del Trabajador: así será el operativo de este fin de semana largo

Controles en rutas nacionales y provinciales de Neuquén: cómo será el operativo por el feriado del Día del Trabajador

Neuquén impulsó un operativo de seguridad para prevenir siniestros viales durante este fin de semana largo que inicia por el feriado del 1 de mayo, Día del Trabajador.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informaron que habrá puestos claves en las rutas más transitadas como la 22, 237, entre otras.

Así será el operativo de este fin de semana largo en Neuquén

La cobertura preventiva se denominó «Feriado Vial Seguro en rutas provinciales y nacionales». La misma se creó con el objetivo de f»ortalecer la prevención, acompañar la circulación durante el fin de semana largo y brindar asistencia ante cualquier situación que pueda presentarse en la ruta».

La Secretaría detalló que los puntos de cobertura se ubicarán en:

Arroyito

Bajada Colorada

Traful

San Martín de los Andes – Siete Lagos

Zapala – Pino Hachado

Cutral

En cuanto a los días y horarios del operativo, informaron que serán:

Jueves 30/04 – 16 a 22 hs

Viernes 1/05 – 7 a 14 hs

Domingo 3/05 – 8 a 22 hs

Solicitaron «circular con responsabilidad, respetar las velocidades máximas, utilizar cinturón de seguridad y no consumir alcohol si va a conducir».