Becas Gregorio Álvarez: Chevron y Pampa Energía sumaron su aporte al programa educativo

En un acto celebrado en la Casa de Neuquén en Buenos Aires, el sector energético ratificó su compromiso con la política de desarrollo social de la Provincia. Las petroleras Chevron y Pampa Energía comprometieron aportes millonarios para sostener y ampliar el alcance del Plan Provincial «Becas Dr. Gregorio Álvarez» durante 2026.

El encuentro fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Educación, Soledad Martínez, quienes recibieron a los representantes de Chevron, Ricardo Seeber, y de Pampa Energía, Gustavo Mariani.

Es la primera vez que Chevron se suma al plan de becas, con un aporte de 250 mil dólares, mientras que Pampa Energía refuerza su compromiso con la educación neuquina con otro aporte de 550 mil dólares, para sumarse como aliados del programa.

Estos montos se suman a otras contribuciones previamente anunciadas: Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) comprometió 3.300 millones de pesos, destinados a garantizar la permanencia y el egreso educativo en la provincia. Por su parte, el BPN sigue siendo el principal aportante al programa por segundo año consecutivo, con 4.000 millones.

Pampa Energía había comprometido con antelación cerca de 500.000 dólares para el plan, consolidándose como «aliado plata» del programa. En tanto, Chevron mantiene su estrategia de inversión en educación, en línea con otras operadoras que también participan del plan.

Según indicó la Provincia en un comunicado, las becas Gregorio Álvarez benefician a más de 20.000 estudiantes en distintos niveles educativos, y es considerado de referencia en Latinoamérica por su esquema mixto de financiamiento, combinando recursos públicos con aportes de empresas e instituciones.

Durante la reunión, la ministra Martínez destacó la modalidad público-privado del financiamiento. «El programa de becas está monitoreado por BID (Banco Interamericano de Desarrollo), que también nos está acompañando en herramientas técnicas para la evaluación de los requisitos formales de los aspirantes», explicó.

El objetivo central del programa es promover la permanencia, la reinserción y el egreso del estudiantado en el sistema educativo, además de fortalecer la formación técnica y profesional en la provincia de acuerdo a las demandas del desarrollo productivo.