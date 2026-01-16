Ampliación de Avenida Mosconi | El municipio de Neuquén se reúne con frentistas: cuánto durará la obra

La transformación de la Avenida Mosconi (ex Ruta 22) entró en su fase operativa. Con el financiamiento asegurado y el respaldo político de la Provincia, el Municipio de Neuquén inició esta semana una ronda de reuniones clave con más de 200 frentistas para organizar la convivencia diaria con las máquinas.

El dato que más interesa a los vecinos ya tiene respuesta oficial: la obra tiene un plazo estimado de 12 meses. Para cumplir con este cronograma, desde el municipio confirmaron que se trabajará con turnos rotativos que cubrirán las 24 horas.

El coordinador de Desarrollo Económico, Gastón Contardi, explicó la logística de estos encuentros: «Empezamos las reuniones con los frentistas para explicarles cómo va a ser la logística, cómo funcionarán las colectoras, el estacionamiento y la circulación, para que todos tengan la información clara».

Iniciaron las reuniones para explicar la logística

Desde el Ejecutivo municipal reconocen que intervenir la «columna vertebral» de la ciudad alterará el ritmo habitual. «Vamos a tener que tener mucha paciencia durante un año. Estamos interviniendo la columna vertebral de la ciudad y eso inevitablemente va a generar incomodidades», admitió Contardi.

Sin embargo, el funcionario destacó que el acuerdo firmado con cámaras empresariales y sindicatos es fundamental para amortiguar el impacto: «El acuerdo entre públicos y privados es clave para sostener la obra durante su ejecución, acompañar las incomodidades temporales y garantizar previsibilidad».

En esa línea, aseguró que «no va a haber un solo inconveniente en relación al dinero; la plata ya está en el banco para empezar y terminar la obra».

El fin del «dique» histórico

Más allá de las molestias temporales, el proyecto busca resolver un problema estructural de integración urbana. Contardi recordó que «la ruta fue parte de nuestro ADN, de nuestra historia y lo sigue siendo», pero advirtió que con el tiempo se convirtió en un problema hidráulico y social.

«Cuando empezaron a aumentar las lluvias, se transformó en un dique que contenía el agua de las precipitaciones y nos generó varias inundaciones en la ciudad, marcando además una división entre el alto y el bajo», explicó el coordinador.

La promesa oficial es revertir esa fractura. Según las definiciones del funcionario, «en esta nueva etapa la ruta va a quedar a nivel y va a unir el alto con el bajo para siempre», permitiendo además «aumentar en un 100% la posibilidad de traslado sobre esta avenida», que pasará a ser una vía urbana integrada con cuatro carriles, bicisendas y un corredor verde.