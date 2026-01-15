Gaido firmó en Neuquén el acta fundacional de la avenida Mosconi o vieja Ruta 22

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa firmaron el acuerdo fundacional de la nueva avenida Mosconi en la sala de Acuerdos de la municipalidad (foto Florencia Salto)

El intendente Mariano Gaido reunió a empresarios, desarrolladores, clínicas, colegios profesionales, a la Universidad Nacional del Comahue y otras universidades que funcionan en la capital en la firma de un acta – compromiso con la comuna por el inicio de las obras de ampliación de la avenida Mosconi.

En diálogo con Río Negro, el intendente capitalino sostuvo que en febrero, espera contar con la obra en marcha. El gobernador, presente en el lugar, destacó el momento «histórico» de la ejecución del nuevo trazado urbano sobre la ruta 22.

«Siempre tuvimos un gobierno de participación y este es un proyecto de más de cuatro años de estudio y planificación, eso tuvo que ver en la escucha y la gran transformación de la ciudad en una metrópolis», dijo el jefe comunal.

Siete empresas, asociadas en 3 Uniones Transitorias de Empresas, están en proceso de licitación del tramo de unas 20 cuadras iniciales, entre las calles Linares y Gatica, prácticamente la zona de mayor densidad comercial y de pasos viales troncales en la ciudad. Los sobres con las ofertas económicas se conocerán en los próximos días, al finalizar la evaluación técnica de las constructoras.

Según Gaido, el 1 de febrero estarán iniciando los trabajos y en diciembre, el tramo estará en la etapa final. El 29 de enero, por ejemplo, se conocerán los oferentes y abrirán los sobres correspondientes a los 600 metros de ingreso de la ruta 22 por los puentes carreteros, donde también la multitrocha se ampliará a 4 vías por lado, en este caso con la modalidad de viaducto, de una via elevada, para que la avenida Obrero Argentino, se comunique por abajo con el barrio Sapere.

La etapa de Linares a Gatica tiene un presupuesto de 70.000 millones de pesos y la del ingreso por los puentes carreteros, de unos 36.000 millones de pesos. El trazado intermedio, se llamaría a licitación en febrero, según se adelantó desde la secretaría de Infraestructura

Los anuncios de Figueroa y la visita de Santilli

«Es una gran obra que involucra 170 millones de dólares» en su totalidad, sostuvo el gobernador Rolando Figueroa quien destacó que «lo que se vive en Neuquén, no se ve en otros lados». Recordó que la provincia tenía en inversión unos 1.000 millones de dólares en obra pública y que había pagado el 38% de la deuda de 1.300 millones de dólares con la que se encontró al momento de asumir.

«El lunes vamos a pagar 26 millones de dólares de letras emitidas en 2023″, recordó.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido destacaron las obras en marcha en la ciudad y la provincia sin parangón en otras ciudades del país (foto Florencia Salto)

Consultado por los reclamos que hizo públicos hoy durante firma del acta compromiso con la Mosconi, donde describió los fondos que dejó de recibir de Nación para las rutas de la provincia y otras obras, Fiqueroa adelantó que el 21 de enero se reunirá con el ministro del Interior, Diego Santilli, para acordar el pago de acreencias que tiene el gobierno nacional con la provincia, como la deuda que está en análisis y auditoría del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN).

Es un «día histórico para la ciudad y para la provincia de Neuquén», calificó Figueroa. Comparó la previsión de un año de la obra -con trabajos las 24 horas- con los continuos retrasos de la ejecución de la ruta 22 desde hace varios años inconclusa en el tramo Río Negro, desde Cipolletti hasta Roca.

«Es muy importante de la manera que se está construyendo en la provincia», sostuvo Figueroa e insistió en la ejecución de 1000 millones de dólares en obra en la provincia «con una fecha fija de cuándo comienzan las clases, con las negociaciones salariales con los gremios estatales tomadas para todo el año, el crecimiento económico que nos lleva a tener la mayor creación de empleo en toda la república Argentina».

Son varios puntos a tratar con Santilli. Somos muy bien escuchados por el gobierno nacional, lo fundamental es que nos paguen lo que nos deben, son más de 200 millones de dólares que vamos a aplicar también a la obra pública». Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

«Son varios puntos a tratar con Santilli. Somos muy bien escuchados por el gobierno nacional» respondió al diario RIO NEGRO el gobernador, quien cifró en 200 millones de dólares la deuda de Nación con la provincia, deslizó algunos puntos del encuentro la semana pasada con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y enumeró, entre otras, la inversión en las tareas para atacar la emergencia en la cordillera y las ejecuciones públicas en marcha. «No estamos rolleando la deuda y eso también lo ven», describió.

El 1 de febrero inicia la etapa licitada de la Mosconi

Con la cercanía del inicio de las obras, el municipio reunió en el «acta compromiso» a la cámara neuquina de la construcción, a la asociación gastronómica y hotelera, a los comerciantes asociados en ACIPAN y los empleados de Comercio, así como desarrolladores, clínicas de la ciudad, a la Universidad Nacional del Comahue y universidades privadas como UFLO, Universidad de la Patagonia y otras asociaciones intermedias, como la cooperativa CALF, el colegio de abogados, de arquitectos y el colegio médico. El diario RÍO NEGRO también fue invitado a firmar el acta fundacional.

El presidente del sector mercantil (ACIPAN) planteó la necesidad de transitabilidad y de estacionamiento mientras la obra esté en marcha (foto Florencia Salto)

Gaido aseguró que la Mosconi no hubiera sido posible sin la decisión política de Figueroa, que habilitó la construcción y ampliación de la avenida urbana luego del traspaso de Nación de la vieja ruta 22.

«Con la provincia nos interesaba que fuera un proceso participativo y esta situación debía atenderse». Aseguró que «bajarla» al nivel de la Olascoaga, será una gran oportunidad para los privados, insistió en que el financiamiento saldrá de los fondos propios, y que se desarrollará una gran avenida comercial que ampliará el «pulmón económico» de la metrópoli.

El intendente Gaido destacó la importancia de bajar la ruta 22 o Mosconi para que deje de existir el Neuquén «del alto y del bajo», con la generación de un gran polo comercial a partir de la equiparación con la arquitectura urbana desde la actual ruta hacia el norte.

Destacó que a lo largo de los 16 kilómetros, el proyecto prevé un pluvial bajo los 8 carriles que será la obra que dará seguridad a la población metropolitana ante crecidas eventuales por tormentas, como la que ocurrió en Neuquén en 2014 o recientemente en Bahía Blanca en 2025.

Desde ACIPAN, en declaraciones a RIO NEGRO el presidente de la entidad, Dante Scantamburlo dijo que «los comerciantes están muy preocupados porque no quieren cerrar sus locales un año porque se funden: le pedimos al intendente y a Nicola (Alejandro, el secretario de Infraestructura) que vean la posibilidad de que se pueda estacionar de ambos lados o en uno de los lados mientras está la obra y podemos atender al cliente del que va a buscar un producto».

Destacó que en 20 cuadras, ambas por lado, serán unos 400 frentistas de los cuales en su mayoría son comerciantes, aunque hay hoteles, escuelas e instituciones. «Esta obra le va a cambiar la cara a Neuquén, va a ser otra cosa: me encanta que exista y este año habrá que esforzarse para tener paciencia y trabajar junto con el intendente para que repercuta lo menos posible en el comercio», dijo.

El secretario de Infraestructrura, Alejandro Nicola, destacó que la ciudad ya cuenta con 350 kilómetros de pluviales ejecutados y que en todos sus tramos, la Mosconi involucrará un presupeusto de 170 millones de dólares. Destacó que se eliminará el «efecto represa» de su configuración actual y que la reconversión a 4 carriles por lado la convertirá a la nueva Mosconi en la intervención estratégica y la obra más importante en los 122 años de la ciudad, que se cumplen en septiembre.

«La provincia nos abrió las puertas para llevar a cabo esta obra histórica, que aportará seguridad, transportará la movilidad urbana que tiene la metrópoli y que será un antes y un después. Y lo haremos entre todos», sostuvo.