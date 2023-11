Balotaje 2023: se vota con normalidad en Cutral Co y Plaza Huincul

En Cutral Co y Plaza Huincul, la jornada electoral del balotaje se desarrolla con normalidad. No hubo denuncias de demoras en la apertura de los lugares donde la ciudadanía debe concurrir para emitir su sufragio. Hasta media mañana, había sufragado el 15,97 % de empadronados en el circuito que corresponde a Cutral Co, Filli Dei, Challacó, Sauzal Bonito, Plaza Huincul y las unidades de Detención N° 21 y N° 22.

Desde el juzgado de Paz, que es la autoridad que fiscaliza estos comicios, se informó que el inicio del día fue con normalidad, y fueron escasas las escuelas donde hubo una breve demora en la apertura. Aunque en el transcurso de la mañana, no se vi gran cantidad de electores, ni se observaron largas filas, la presencia de ciudadanos fue constante y hubo poca espera.

A las 9, el intendente electo de Cutral Co, Ramón Rioseco concurrió a sufragar a la escuela primaria N° 281 de la zona de chacras de Monte Hermoso.

«Es un día importante para Argentina, de mucha ansiedad para todos los ciudadanos. Elegimos el presidente para los próximos cuatro años y para saber cómo nos va a ir como país en un mundo muy complejo y muy difícil», subrayó Rioseco al término de emitir su sufragio. Luego agregó que «se define qué modelo de país queremos. Esperemos que sea lo mejor para todos».

Ramón Rioseco, intendente electo, votó esta mañana en la escuela 281 de Monte Hermoso (Foto: gentileza)

Una hora después, el intendente Jesús San Martín también hizo lo propio en la escuela primaria N° 45 del barrio Aeroparque. «En este en este día se defienden los derechos; se defiende la vida, se defiende cada una de nuestras infancias, cada uno de nuestros adultos mayores”, subrayó San Martín.

Recordó que a 40 años de la vuelta de la democracia, es necesario que los ciudadanos concurran a las urnas, pero también «se hace a diario, en esta compulsa de participación ciudadana y de trabajar a través del diálogo, por eso valoro y pregono la democracia».

Jesús San Martín, intendente de Cutral Co optó por votar a la mañana (Foto: gentileza)

En Plaza Huincul

En la vecina Plaza Huincul, el jefe comunal, Claudio Larraza fue a votar a la escuela primaria N° 49 del barrio Centenario.

Al igual que sus pares cutralquenses, optó por hacerlo durante la mañana. «Hoy volvemos a celebrar la recuperación de nuestra democracia con la posibilidad de elegir en las urnas a nuestros representantes», comentó al terminar con su deber ciudadano.

«Apelo al compromiso de todos nuestros vecinos a participar de estas elecciones por el futuro de nuestra Patria», acotó.

El intendente Claudio Larraza votó en la escuela 49 de Plaza Huincul (Foto: gentileza)

Por otra parte, en la comisaría 14° se observó algunos vecinos que acudieron para denunciar su no voto diferentes razones.