Bariloche: en la CEB se acercan las elecciones y crece la confrontación interna

La fecha de corte para que los asociados de la CEB pongan sus deudas al día y queden habilitados para votar en la próxima elección en Bariloche y Dina Huapi venció hoy y pasó casi desapercibida por la falta de difusión, lo cual podría condicionar todavía más la participación, que ya es históricamente baja, según denunciaron desde una lista opositora.

La relación entre la conducción de la Cooperativa, con amplia mayoría de lista Blanca, y los consejeros de la lista Roja entró en una nueva escalada de tensiones a medida que se acerca la elección anual, que todavía no tiene fecha, pero que se realizaría en noviembre próximo.

El primer paso fue el cierre del plazo que prevé el estatuto para regularizar deudas y garantizarse el ejercicio del voto, y que venció este viernes. La consejera titular por la lista Roja Laura Alves dijo que se enteró muy poca gente porque “solo publicaron los edictos obligatorios”, pero no le dieron difusión alguna “como sí hacen, por ejemplo, con una campaña de vacunación”.

Alves atacó además al oficialismo porque acaba de aprobar la compra de 15 vehículos, que endeudará a la CEB por tres años en una cifra que se acerca a los 800 millones de pesos. “Nosotros llevamos años con cuestionamientos a la falta de inversión y se acuerdan recién ahora de hacerla toda junta, para sacarse la foto con los autos y camionetas cuando lleguen las elecciones”, denunció.

La lista Roja cuenta los días para llegar a los comicios, con la expectativa de obtener un nuevo triunfo (como el que logró en 2023 por pocos votos) que le permita constituir una mayoría en el Consejo de Administración.

El presidente de la CEB, Carlos Aristegui, dijo que todavía no hay fecha para el llamado a las urnas y rechazó las críticas. Dijo que el miércoles hubo reunión del Consejo y la oposición no dijo nada sobre esos temas.

Señaló que los referentes de la lista Roja “saben desde el mes febrero” la fecha límite para saldar deudas y asegurarse el derecho al voto. Dijo que ese vencimiento de plazo “se comunicó por dos diarios” y lo consideró suficiente. Para Alves, limitarse a la publicación reglamentaria fue por parte de la CEB “una falta de respeto al asociado”.

La consejera roja dijo también que la próxima asamblea ordinaria debería evaluar el balance cerrado al 30 de junio, “que todavía no está disponible” y cuestionó el pedido de aumento del 63% en la tarifa eléctrica que la conducción planteó el mes pasado y está ahora a resolución del EPRE. “De ese valor nos enteramos por la prensa, porque no informan nada. Siempre están con esa cosa mezquina y escondida”, acusó.