¿Pampita y un jugador de la Selección Argentina? el romántico encuentro que habrían concretado en Londres 

Pampita volvió al centro de la escena luego de que comience a circular una versión que la involucra directamente. Es que la modelo, en sus vacaciones en el viejo continente, habría tenido un romántico encuentro con un jugador de la Selección Argentina.

Quién es el futbolista de la Selección Argentina con el que Pampita habría tenido un romance en Londres

Esta primicia fue contada por Gossip (Net TV), donde Pilar Smith contextualizó: “Estuvo investigando desde el verano, dice que tiene el aval, el enigmático del día de hoy habla de una de las modelos más deseadas y un futbolista. Ella tiene un aval que acredita que hubo un encuentro, estamos hablando de un romance, sino de buena onda”.

Se trataría de Enzo Fernández, con quien coincidió durante unas vacaciones en Londres, donde juega el futbolista, cuando éste se encontraba separado de Valentina Cervantes. Y, justamente, la modelo acababa de anunciar su ruptura con Roberto García Moritán y, apenas, su relación con Martín Pepa eran solo rumores.

El hallazgo fue de Juli Roque, quien explicó: “Vamos a primero decir que los dos estaban solteros y separados, ella en varias entrevistas dijo que estaba conociendo gente, él dejó a su pareja porque dijo que quería vivir. Habrían estado encontrándose afuera”.

“Estos encuentros fueron en Londres, él juega en el Chelsea. Pampita fue, yo me puse a investigar, a mí me lo cuentan en diciembre, esto fue en noviembre, que Pampita estaba separada igual que él. Pampita sube una foto del día que él jugó, el 7 de noviembre, Pampita sube una el 10 de noviembre viéndolo a él. Aparte investigué más y Pampita y Enzo se siguen en Instagram, Pampita no sigue a muchos jugadores de fútbol. La fuente que me confirma, un amigo de él, él lo comentó en su grupo”, concluyó sobre este encuentro íntimo.