Buteler cuestionó a los legisladores de Tortoriello por votar contra la compensación a Cipolletti

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, expresó un fuerte enojo contra los legisladores vinculados al exdiputado nacional Aníbal Tortoriello, luego de que votaran en contra del esquema de compensación financiera para municipios de Río Negro. El jefe comunal advirtió que la decisión podía poner en riesgo recursos destinados a obras de infraestructura para la ciudad.

Buteler acusó a Tortoriello de “boicotear” a Cipolletti

“INEXPLICABLE”, escribió Buteler en sus redes sociales. Según planteó, el rechazo podía comprometer cerca de $4.000 millones anuales para Cipolletti, fondos que, de acuerdo con su estimación, permitirían ejecutar unas 80 cuadras de asfalto por año.

El intendente apuntó directamente contra Tortoriello, quien fue diputado nacional por Río Negro, y cuestionó su desempeño durante su paso por el Congreso. “Años de diputado nacional sin gestionar nada para la ciudad y encima ahora nos quiere boicotear”, sostuvo.

La Legislatura rionegrina aprobó por amplia mayoría la ratificación del esquema de compensación financiera transitoria municipal, con 35 votos a favor y 8 en contra. La iniciativa alcanza a 14 municipios y busca atender la mayor demanda de servicios e infraestructura generada por el crecimiento poblacional.

Los recursos provendrán de Rentas Generales de la Provincia y, según establece la norma, no modificarán los coeficientes de coparticipación del resto de las localidades. Buteler celebró finalmente la aprobación y afirmó que las obras para Cipolletti podrán concretarse.