Universidades nacionales: confirman una marcha para octubre y una reunión de rectores patagónicos

El rector de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Cristian Lopes, se refirió al nuevo fallo judicial que intimó al Gobierno nacional a cumplir en cinco días con los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados con salarios y becas.

En declaraciones a Radio UNCo CALF, explicó que la medida contempla multas diarias ante un eventual incumplimiento. «La justicia finalmente está intimando al Estado«, señaló Lopes, quien indicó que las universidades permanecen a la espera de una respuesta oficial.

Un juez federal otorgó un plazo improrrogable de cinco días al Poder Ejecutivo para dar cumplimiento total a la ley de financiamiento universitario.

La medida se produce en un escenario de tensión marcado por recientes medidas de fuerza y negociaciones parlamentarias impulsadas por las autoridades académicas.

La resolución judicial exige la efectiva aplicación de los artículos referidos específicamente a salarios y becas universitarias (artículos 5 y 6), bajo apercibimiento de la aplicación de multas diarias al Estado nacional ante eventuales incumplimientos.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las distintas casas de altos estudios señalaron que la decisión ratifica los reclamos sostenidos por la comunidad educativa, mientras se aguarda una respuesta formal por parte del Gobierno nacional.

«La marcha del 15 de octubre sigue firme, no hay ningún cambio hasta el momento», afirmó.

El rector también detalló que las autoridades de la UNCo iniciaron reuniones con legisladores nacionales por Neuquén para plantear la posición del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) frente al Presupuesto 2027.

Según explicó, el CIN plantea un presupuesto cercano a los $11 billones, frente a los aproximadamente $7,4 billones contemplados por el Gobierno.

Cumbre en Comodoro Rivadavia

En paralelo, Lopes informó sobre una próxima reunión de la Red de Universidades Patagónicas (RUPA), que reúne a rectores y rectoras de instituciones de la región.

El encuentro está previsto para fines de octubre, posiblemente el 23, en Comodoro Rivadavia y tendrá modalidad presencial y virtual.

«La idea es también convocar a los legisladores hacia fines de octubre, para los legisladores de todas las provincias, hablando como Patagonia como un bloque», explicó.

La agenda incluirá el presupuesto universitario, infraestructura, proyectos regionales y carreras consideradas prioritarias.

Contó que a nivel provincial se reunieron con los legisladores nacionales de La Neuquinidad, Julieta Corroza y Karina Maureira, y también con el diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Todero. Dijo que se enviarán invitaciones para los legisladores de La Libertad Avanza.

Los dos fallos recientes ordenaron al Gobierno avanzar con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El 1 de septiembre, el juez federal Martín Cormick hizo lugar a una cautelar presentada por la UBA y ordenó ejecutar de inmediato las partidas previstas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley 27.795, correspondientes a funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación.

El 22 de septiembre, otra medida cautelar, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), fijó un plazo de cinco días para que el Gobierno actualice los salarios docentes y recomponga las becas, también en cumplimiento de la ley. Las decisiones se producen en el marco del reclamo universitario por el financiamiento de 2026 y la discusión del Presupuesto 2027.