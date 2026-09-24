Vóley: Argentina derrotó a Perú con el rionegrino Arroyo y está en la final de los Juegos Suramericanos 2026

Con un gran desempeño del rionegrino Santiago Arroyo, la Selección Argentina de vóley ratificó su condición de candidata y clasificó a la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras vencer 3-0 a Perú en el estadio cubierto de Newell’s, en Rosario.

En el primer set, la Albiceleste fue de menos a más y, con solidez en los bloqueos (6 contra 0), logró imponerse por 25-18, cerrando con un ace de Iñaki Ramos, el goleador del equipo dirigido por Javier Fariña en el certamen, que hoy no se encontró con su mejor versión.

En la segunda manga, Fariña se dio el gusto de rotar el equipo para dosificar cargas y darle minutos a todos los jugadores. Sin embargo, la tónica fue la misma y terminó 25-14 para la Albiceleste.

El punto definitivo llegó luego de un desarrollo en el que dominó Perú, que tuvo tres set-points con el 24-23, 25-24 y 28-27 y amenazó con descontar. Sin embargo, el conjunto albiceleste, que corrió desde atrás por primera vez en el partido, logró reponerse gracias a la recepción de Arroyo y la jerarquía de Germán Gómez y Gustavo Maciel para cerrar 31-29.

De esta manera, Argentina se quedó con la victoria por 25-18, 25-14 y 31-29, se aseguró una medalla en los Juegos Suramericanos y disputará la gran final ante Chile, que viene de derrotar a Colombia por 25-17, 25-20 y 25-22.

El partido por el oro será este viernes desde las 19 y será una gran oportunidad para la Albiceleste ante su gente y, especialmente, para el jacobaccino Arroyo, actual jugador del CS Rapid Bucureşti Volei de Rumania, quien viene de ser elegido el mejor líbero en la Copa Sudamericana de Vóley disputada en Cochabamba, Bolivia, en la que Argentina se quedó con el primer puesto.