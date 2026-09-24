Crecida del río Chico: dos personas quedaron atrapadas con su auto en medio de la corriente

Río Chico se ubica en el suroeste de la provincia de Río Negro. Foto: gentileza Ricardo Manrique.

Las fuertes precipitaciones en la región cordillerana y el inicio del periodo de deshielo provocaron una importante crecida en el río Chico, en la zona rural ubicada al suroeste de la provincia de Río Negro.

En este contexto, dos vecinos del sector vivieron una situación de extrema tensión durante la tarde del miércoles, cuando intentaron vadear el río con su vehículo a unos 30 kilómetros al norte de Ñorquinco. Debido a las aguas crecidas no pudieron completar la maniobra y debieron abandonar el auto en medio de la fuerte correntada.

Crecida del río Chico: dos personas quedaron atrapadas y lograron salir por sus propios medios

Afortunadamente, las dos personas lograron salir por sus propios medios y no sufrieron lesiones. Sin embargo, el nivel del río Chico continuó aumentando con el correr de las horas y, apenas dos horas después del incidente, el vehículo quedó completamente cubierto por el agua.

Ante las condiciones que presenta el cauce, las autoridades de la comuna rural dispusieron el cierre del vado y recomendaron no intentar atravesarlo. Para circular por el sector se solicita utilizar el puente ubicado sobre la Ruta Provincial 1S40, evitando cualquier intento de cruce mientras persista la emergencia.

Puente ferroviario en Río Chico.

“El miércoles llovió bastante y creen que comenzó el deshielo de la cordillera. Hoy hubo un gran caudal de agua sobre el río y se acerca a algunas casas del pueblo”, detallaron vecinos del lugar a DIARIO RÍO NEGRO.

El comisionado de fomento, Yamil Fahile, comentó a DIARIO RÍO NEGRO que “el miércoles por la tarde por las lluvias empezó a agarrar agua el río. Un auto quiso cruzar y se lo llevó la corriente”.

A su vez, buscó llevar tranquilidad sobre el estado del pueblo: “Estamos con una crecida bastante importante y por ahora no hay desborde, por lo que el pueblo está fuera de peligro. Aún no hay grandes inconvenientes y estamos atentos para ver cómo sigue la situación”.

Esperan que se registren heladas durante la noche para que disminuya progresivamente el caudal del río.