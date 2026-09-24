Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia los cambios en el Régimen de Zona Fría

Con el recinto semivacío, el oficialismo consiguió la sanción en el Senado de la reforma al Régimen de Zona Fría. A pesar del rechazo de un grupo de aliados, La Libertad Avanza logró la aprobación de la norma con 38 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones.

La sesión estuvo marcada por la retirada de todo el interbloque Popular y de varios legisladores patagónicos, quienes abandonaron las bancas antes del inicio del debate. Previo a la votación, el santacruceño José María Carambia solicitó una moción para un cuarto intermedio con la intención de hacer caer la sesión. Sin embargo, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, dio curso a los 15 minutos reglamentarios, constató el quorum y avanzó con el tratamiento por orden de Patricia Bullrich.

El avance parlamentario se destrabó como parte de un acuerdo alcanzado un mes atrás entre la Casa Rosada y los gobernadores del Norte. Las negociaciones estuvieron a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Ambos funcionarios aseguraron los apoyos a cambio de futuras compensaciones tarifarias a las «zonas cálidas».

Tarifas: de qué se tratan los cambios en zona fría

El proyecto aprobado establece una reestructuración profunda en los subsidios al gas para consumidores residenciales. La medida retrotrae la amplia expansión territorial impulsada por el kirchnerismo durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en 2021.

Con la nueva ley, el beneficio en aquellas zonas anexadas solo quedará vigente por cuestiones sociales o de ingresos. Específicamente, mantendrán la tarifa diferenciada aquellas familias cuyos ingresos no sobrepasen el valor de tres canastas básicas, cifra apenas superior a los 4,7 millones de pesos. Este mismo resguardo aplicará para personas con discapacidad y veteranos de la guerra de Malvinas. Esta restricción impacta de forma directa sobre usuarios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan y Mendoza, según precisaron desde El Parlamentario e Infobae.

Para las regiones contempladas en el régimen original —la Patagonia completa, la localidad de Malargüe y la Puna—, los beneficios se sostienen, aunque con una modificación sustancial en el mecanismo de aplicación. El nuevo sistema determina que el subsidio se aplicará sobre el costo de la generación de gas y ya no sobre la distribución. Este último componente se lleva la porción más grande del costo final de la factura.

Como parte del consenso legislativo, el Poder Ejecutivo prometió emitir una resolución a través de la Secretaría de Energía para instrumentar subsidios eléctricos en las regiones cálidas del país durante la primavera y el verano. La principal incógnita política radica en el impacto en las boletas durante el próximo invierno, fecha que coincidirá con las campañas electorales a nivel nacional y provincial.

Durante el debate, la senadora salteña Flavia Royón actuó como miembro informante del proyecto. La legisladora señaló que la medida busca dotar de mayor transparencia, orden y previsibilidad al marco normativo energético. Explicó que el texto modifica el régimen previsto en el artículo 75 de la Ley 25.565, el artículo 148 de la ley complementaria de Presupuesto y la Ley 27.637. Asimismo, detalló que existen 9.000.000 de usuarios de gas natural en el país. Dentro de ese universo, 940.000 pertenecen a la zona fría histórica y 3.360.000 a la zona ampliada, mientras que 6.210.000 personas dependen de forma exclusiva del uso de garrafas.

Desde la oposición, la santacruceña Natalia Gadano defendió un dictamen de minoría para declarar «zona polar» a Santa Cruz y Tierra del Fuego, figura legal que implicaría un descuento del 70% en el valor de las tarifas. Gadano calificó de «imperdonable» la firma de legisladores patagónicos en el dictamen oficial y advirtió sobre el duro golpe en las facturas, ya que el subsidio eliminado es el del transporte y la distribución hasta la Patagonia. Por su parte, la radical mendocina Mariana Juri lamentó la sanción de la ley. Acusó al Gobierno de actuar con «improvisación» y «sin ningún criterio técnico», ya que zonas como San Rafael, con temperaturas mínimas bajo cero, perderán el beneficio frente a ciudades más cálidas como Santa Rosa. En la misma sintonía, el bonaerense Maximiliano Abad consideró a la norma como un «golpe tremendo» para 94 municipios de la provincia de Buenos Aires, situación que dejará desprotegidos a más de 5 millones de personas.

En el plano neuquino, el escenario político expuso visiones contrapuestas de cara a la sanción de la ley. El gobernador Rolando Figueroa anunció un acuerdo con la Nación, avalado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante una reunión en el Ministerio de Economía. Según la información difundida por el Ejecutivo provincial, la administración central se comprometió a mantener el carácter «inalterable» del Régimen de Zona Fría en toda la Patagonia. El trato garantiza el descuento del 50% sobre la tarifa plena, porcentaje que el proyecto original libertario pretendía dejar a la libre discrecionalidad de la Casa Rosada mediante decisiones administrativas.

En la vereda opuesta, el peronismo provincial lanzó duras acusaciones contra el mandatario neuquino. El diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Todero, denunció que el acuerdo se basó en compromisos verbales y promesas de rutas nacionales sin presupuesto real. El dirigente opositor advirtió que el proyecto votado mantiene la modificación tarifaria trasladará todos los costos a las familias y provocará aumentos de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas.

Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia

La representación neuquina en la Cámara alta registró un apoyo pleno al proyecto: tanto los oficialistas Nadia Judith Márquez y Pablo Cervi, como la aliada por La Neuquinidad, Julieta Corroza, votaron a favor de los cambios en el Régimen de Zona Fría.

El bloque rionegrino aportó un único voto a favor del recorte de subsidios. El senador libertario Enzo Paolo Fullone acompañó la sanción de la ley, mientras que los peronistas Ana Inés Marks y Martín Ignacio Soria, figuraron ausentes al momento del recuento de los votos.

La provincia de Chubut sumó dos sufragios positivos para La Libertad Avanza. Las legisladoras Andrea Marcela Cristina (PRO) y Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut) pulsaron el botón afirmativo para convertir en ley la iniciativa. El senador Carlos Alberto Linares (Justicialista) optó por no estar presente en su banca durante la definición.

Los representantes de Santa Cruz protagonizaron el mayor rechazo patagónico al proyecto del Gobierno nacional. Los senadores José María Carambia y Natalia Elena Gadano (Movere Santa Cruz) emitieron dos de los ocho votos negativos que registró el tablero general del Senado. En tanto, la legisladora peronista Alicia Kirchner se ausentó de la sesión especial.

Por último, en representación de Tierra del Fuego, la iniciativa gubernamental obtuvo dos acompañamientos legislativos. Agustín Pedro Coto y María Belén Monte de Oca (LLA) aportaron sus votos afirmativos para la sanción definitiva de la ley. La senadora de Unión por la Patria, Cándida Cristina,López estuvo ausente.