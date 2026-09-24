La megaobra de avenida Perón en Cipolletti ya tiene tres ofertas millonarias y fecha de inicio

El acto se realizó en el edificio municipal con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Wertilneck, ministros y el intendente, Rodrigo Buteler. Foto: Emiliano Ortiz.

La transformación de la avenida Presidente Juan Domingo Perón de Cipolletti dio un nuevo paso con la apertura de las ofertas económicas de las tres empresas que continúan en carrera. Las firmas Ribeiro SRL, Cecosa S.A. y Pose S.A. presentaron propuestas para ejecutar la obra que tiene un presupuesto oficial de $18.557.906.067.

El acto se realizó en el edificio municipal con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Wertilneck, el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, el intendente Rodrigo Buteler, además de funcionarios municipales y concejales. La oferta más baja correspondió a Ribeiro SRL, con $27.444.098.358,68. Le siguió Cecosa S.A., con $29.593.832.047,43, mientras que Pose S.A. cotizó $31.359.513.591,03.

Foto: Emiliano Ortiz.

La apertura de los segundos sobres se realizó luego de que las tres empresas superaran la primera etapa del proceso licitatorio, correspondiente a la evaluación de sus capacidades técnicas y financieras. La obra cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, explicó que el procedimiento tiene etapas adicionales por tratarse de una obra financiada por un organismo internacional. “Las tres empresas pasaron el filtro. Es importante el sistema de calificación y de evaluación que le pusimos a los pliegos”, señaló.

Ahora comenzará el análisis de las propuestas económicas y continuará el proceso administrativo previo a la adjudicación. El gobernador Alberto Weretilneck precisó los plazos y ubicó el inicio de los trabajos en enero de 2027, aunque aclaró que podría adelantarse. “Nosotros estimamos que para el mes de enero vamos a estar empezando la obra, quizás antes”, sostuvo.

La diferencia entre el presupuesto oficial y las ofertas económicas fue explicada por Weretilneck por el tiempo transcurrido entre ambas instancias. Según señaló, pasaron entre ocho y nueve meses desde que se fijó el monto de referencia hasta la apertura de las propuestas, período en el que se modificaron los costos de la obra.

Una conexión que busca cambiar el tránsito de Cipolletti

Para el intendente Rodrigo Buteler, la intervención tendrá un impacto que excede a la propia avenida Perón y forma parte de un esquema más amplio de obras para modificar la conectividad de Cipolletti.

“Es una de las obras viales más importantes en las últimas décadas de Cipolletti”, afirmó el jefe comunal, quien destacó que uno de los principales objetivos será mejorar la circulación y la seguridad vial entre distintos sectores de la ciudad.

Buteler explicó que el corredor permitirá vincular la Ruta Nacional 22 con sectores del este cipoleño y, a la vez, mejorar la conexión hacia la Ruta Nacional 151. “Pensemos que esto conecta la Ruta 22 con la zona hoy de mayor densidad poblacional que tiene la ciudad, que es el Distrito Vecinal Noreste, la zona del Mapu, todos los barrios que tenemos hacia el este”, señaló.

El intendente también vinculó la obra con la doble vía de la calle Salto, que ejecuta el municipio y que conecta la Ruta 22 con la Ruta Chica. Según planteó, ambas intervenciones forman parte de una transformación más amplia de la red vial.

“Entre Provincia y municipio estamos logrando transformar para siempre la conectividad norte-sur de la ciudad y, sobre todo, uno de los ingresos principales de Cipolletti que es por Salto”, sostuvo Buteler.

Uno de los impactos que Buteler destacó está relacionado con el parque industrial. “Nosotros tenemos un parque de 120 hectáreas, donde más de 100 empresas generan fuentes de trabajo”, indicó y agregó: “La conectividad de toda esa logística es necesario que sea de una manera segura, ordenada y de convivencia con el resto de los vecinos, que van a la escuela, que van a trabajar”, afirmó.

Para el intendente, esa mejora en la circulación también tendrá un efecto sobre la actividad económica de la ciudad. “Esto va a mejorar muchísimo esa convivencia. Con lo cual, hace también al desarrollo económico de la ciudad”, agregó.

Así será la transformación de avenida Perón

El proyecto contempla convertir la actual Circunvalación Presidente Juan Domingo Perón en una arteria troncal para absorber y ordenar parte del tránsito que llega desde las rutas Nacional 22 y 151, la Provincial 65, el tercer puente y la avenida Arturo Illia.

La intervención se extenderá desde Vélez Sarsfield hasta la Circunvalación Presidente Arturo Illia y estará dividida en cinco tramos: Vélez Sarsfield-Hipólito Yrigoyen; Hipólito Yrigoyen-Leandro N. Alem; Leandro N. Alem-Bolivia; Bolivia-Venezuela; y Venezuela-Circunvalación Presidente Arturo Illia.

La obra prevé la construcción de calzadas con dos y hasta tres carriles por sentido, nuevas intersecciones, semáforos e iluminación completa. También contempla la adecuación de los desagües pluviales y la incorporación de infraestructura para mejorar la circulación peatonal y ciclista.

Entre los trabajos previstos figuran una bicisenda continua, corredores verdes, nuevos pasos peatonales, refugios para colectivos y mobiliario urbano, además de la parquización de los espacios verdes.

El proyecto contempla unos 160.000 metros cuadrados de asfalto, 36.000 metros cuadrados de espacios verdes, alrededor de 450 árboles y 270 luminarias.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 24 meses una vez que se produzca el inicio formal. Su financiamiento proviene de la CAF y la ejecución se encuentra ahora a la espera de la evaluación de las propuestas económicas y de las siguientes etapas administrativas.

Con las tres ofertas ya presentadas, la Provincia deberá definir ahora cuál de las empresas continuará con el contrato. Mientras tanto, el Gobierno rionegrino ubica en enero de 2027 la fecha estimada para que comience una intervención que busca modificar uno de los principales corredores de circulación de Cipolletti.