Avanza la audiencia en Neuquén para llevar a juicio a Viento Sur y dos exministros

Dos ex ministros de Desarrollo Social y seis integrantes de la cooperativa "Viento Sur" están en las puertas de un juicio (foto Emiliano Ortiz)

El fiscal Pablo Vignaroli y la fiscal del caso Rocío Rivero pidieron un juicio contra “Viento Sur” por defraudación en perjuicio de la administración pública. Llegaron acusados seis integrantes de la entidad, entre ellos un concejal capitalino y una ex legisladora del FIT, además de los dos últimos ministros de Desarrollo Social que tuvo el gobernador Omar Gutiérrez (MPN), Abel Di Luca y Germán Chapino.



La audiencia de control de acusación, previa al juicio, no terminó. La fiscalía expuso el caso, presentó las pruebas (entre ellas un listado de más de 60 testigos que incluye al Fiscal de Estado) y el viernes finalizará su planteo ante la jueza de garantías, Natalia Pelosso.

Luego seguirán los defensores particulares con sus objeciones y presentación de pruebas, el defensor particular del ex ministro Di Luca y el defensor oficial de la primera circunscripción Neuquén, Leandro Seisdedos, por Chapino.

Integrantes de varias organizaciones que integran «Viento Sur» están acusados de armar una cooperativa de capacitación para destinar los fondos en provecho propio y de la entidad. (foto Emiliano Ortiz.



La definición sobre la elevación a juicio o no de la causa, se adoptaría en una tercera jornada, se adelantó. Pelosso rechazó el planteo de “coadministración” de los fondos entre la cooperativa y los funcionarios para cometer la defraudación contra el Estado, como fue planteado por el fiscal en jefe PabloVignaroli.



Cuantificó la estafa al erario provincial en más de 1.208 millones de pesos. Dijo que “Viento Sur” fue creada “con la real finalidad” de pagar el sueldos para unas 1.000 personas y no para desarrollar un plan de capacitación, como se firmó en un acuerdo, respaldado por el decreto 1.672. Y que los ministros habilitaban el pago aunque sabían que iba al pago a sueldos y “en provecho propio de la cooperativa y sus referentes y no para la capacitación”.

La fiscal Rocío Rivero sostuvo que el integrante del FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), Diego Mauro era el que daba las órdenes y dirigía la entidad, aunque no figuraba en los papeles. Agregó que lo hacía en conjunto con la tesorera de la entidad, Sonia Barrios y con la secretaria y luego presidenta de la cooperativa Miriam La Rosa Velázquez.

Sostuvo además que eran partícipes de la maniobra la ex legisladora e integrante del Polo Obrero, Gabriela Suppicich, Valencia Navarrete, también del FOL y el dirigente del Partido Obrero y concejal capitalino, Federico Sánchez.

Vignaroli agregó que los desembolsos se produjeron durante la gestión de Di Luca y continuaron con Chapino al frente del ministerio de Desarrollo Social, con adendas al primer acuerdo. Dijo que prestaban colaboración «para que el dinero fuera desviado» y «mal utilizado»

Siguen las Defensas

“Hay una persecución política, este juicio nunca se debió llevar a cabo”, adelantaron los defensores de la cooperativa. El abogado Federico Egea sostuvo que hubo «selectividad» en llevar a juicio a los dirigentes de las organizaciones sociales y que se «utilizó la persecución penal».

Los defensores aseguraron que se usó la persecución penal para sacar a las organizaciones de la calle (foto Emiliano Ortiz)

«Hasta acá se vio claramente la intencionalidad política de este juicio, todavía no vimos un caso penal», sostuvo. Por su parte, Mariano Pedrero aseguró que se buscó sacar a las organizaciones sociales de la calle y que el juicio será «un montaje».

Las defensas presentarán el viernes sus planteos y pruebas, al igual que lo harán los patrocinantes de los ex ministros de Desarrollo Social, que prefirieron no hacer declaraciones.