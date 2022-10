Con resistencia de los hombres, avanzan para la instalación de una parada para las conductoras de taxi de la ciudad

La reunión de los taxistas que se oponen a que exista una parada destinada a conductoras mujeres y el municipio se llevaba a cabo por la tarde sin que se supiera a qué compromisos estaba dispuesto a llevar el oficialismo.

La iniciativa de una parada -cercana al municipio nuevo en Novella y Godoy- en la que se pudieran estacionar sólo las licenciatarias o conductoras de taxi ya logró firmas de respaldo del MPN en el Deliberante, con la intención de que se apruebe en una sesión de diciembre.

Los propietarios de taxis y peones, ya adelantaron que no lo permitirán. La última vez tuvieron éxito y no se autorizo una parada sólo para conductoras. El 10% de las licencias de taxis de la ciudad está a nombre de mujeres, no todas conducidas por las dueñas.

Los argumentos de los choferes de los taxis es que las mujeres quieren privilegios, obtener licencias, copar el servicio y dejarlos sin trabajo.

«La parada rosa no crea un servicio nuevo, no le quita trabajo a quienes están trabajando, ni crea nuevos puestos laborales, es un lugar concreto donde cualquier pasajera o pasajero puede ir y que estará conducido por una mujer. Pueden ir las que están en cualquier empresa de las que está funcionando o las que están sin parada», aseguró la concejala de Libres del Sur, Cecilia Maletti.

Las mujeres que tuvieron como iniciativa un servicio de «taxi rosa» como el que existe en otras ciudades sufrieron ataques de los conductores que rechazan la idea, en las paradas libres como la ETON o el Aeropuerto les tiraban los autos encima. Los licenciatarios que tenía conductoras contratadas las dejaron sin trabajo y debieron soportar los posteos denigrantes en sus redes sociales.

Luego paralizaron el servicio y se pusieron afuera del Deliberante para asegurar el voto negativo del MPN y de Juntos por el Cambio, para que no se aprobara (y fracasó por falta de votos) una parada en la que se podían estacionar las conductoras mujeres.

«No se habla de reparto de licencias, ni que la parada sea sólo para un grupo de mujeres», es para todas las que estén habilitadas, aclaró la concejala del PJ, Ana Servidio.

La reunión entre los representantes de los taxistas y el municipio se realizó pasado el mediodía.