Concurso de juezas de Faltas en Neuquén: se retiró una postulante en medio de críticas

Los juzgados de Faltas 1 y 2 funcionan en la calle Mitre de Neuquén capital (foto Florencia Salto)

En medio de algún cuestionamiento a la comisión de Legislación, una de las postulantes a jueza de Faltas de la ciudad, se retiró del concurso que se realiza en el Concejo Deliberante. La elección de la nueva magistrada municipal se prevé para la sesión del 14 de agosto.

Hasta ahora no hubo impugnaciones, aclaró la presidenta de la comisión de Legislación, Victoria Fernández (MPN). El plazo de impugnación de candidaturas vencerá el 11, cuando se produzca el dictamen de la comisión evaluadora, que está integrada por los mismos integrantes de la comisión de Legislación.

En orden de puntuación resultaron en primer lugar Natalia Do Santos Almeida, luego Soledad Diez y finalmente Marcela Olguín, «con muy poca diferencia» entre las tres, aseguró José Luis Artaza (Fuerza Libertaria) integrante de la comisión.

Olguín entregó una nota el lunes por mesa de entradas y ayer fue compartida al resto de la comisión.

«En su nota de renuncia no aclara, no está de acuerdo con el puntaje que la dejó en tercer lugar, pero no observa los parámetros que regulan las impugnaciones. Deja entrever su disconformidad con la evaluación en comparación con un concurso anterior» al que se presentó como secretaria de los tribunales municipales.

La situación será evaluada el lunes, sin embargo, a los efectos formales quedaron 2 postulantes en carrera para el cargo de jueza de Faltas 1 de Neuquén: Do Santos Almeyda y Diez.

Ambas son secretarias (concursadas) del juzgado que está vacante por jubilación de la anterior titular, Gabriela Del Campo, por lo que cualquiera sea el resultado de la elección, al término de este proceso, se deberá iniciar la cobertura de una secretaría municipal de Faltas.

Para Artaza, de la nota de renuncia a la postulación no surge una impugnación. «No objetó el puntaje, le dejó de interesar, se retira de la competencia; no hay impugnación» opinó.

La elección de la jueza de Faltas es indirecta: el 14 de agosto en la sesión se presentará el dictamen de la comisión en la sesión y el cuerpo de 18 concejales votará de a uno.

La que tenga mayor cantidad de sufragios, resultará electa. Los concejales no siempre votan a la persona del mayor puntaje, por lo que en cada elección, la definición se produce al momento de la votación.

Según Fernández, no se puede comparar los parámetros de este concurso con los anteriores, que fueron para las secretarías, del 1 y 2.

Actualmente el juzgado 1 (que también tiene dos secretarías) lo subroga la titular del juzgado de Faltas 2, Romina Doglioli.

«La etapa de evaluación concluyó, como renunció una candidata tendremos que rehacer un segundo orden de mérito con las dos postulantes, pero si no hay impugnaciones, el lunes saldrá el despacho para tratarlo en la sesión», del 14 de agosto, aclaró Fernández.

Destacó que pedirán tratamiento sobre tablas para definir ese día quién será la nueva titular. «Hay una sola jueza que está subrogando y a cargo de los dos tribunales, así es que se necesita celeridad», dijo la concejala.

La comisión está presidida por Fernández (MPN) con la asistencia en secretaría de Karina Rojo (Pluralistas) y de Claudia Argumero (MPN), Denisse Stillger (PRO), Romina Miranda (Confluencia neuquina), José Luis Benegas (FIT), Laura Pérez (Comunidad), José Luis Artaza (Fuerza Libertaria) y Valeria Todero (CCAri).