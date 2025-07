En un municipio digitalizado, el juzgado de Faltas de Neuquén no tiene mail

Candidatas a jueza de Faltas de Neuquén Marcela Olguín, Natalia Do Santos y Soledad Diez (gentileza)

Tres profesionales plantearon hoy sus dudas, perspectivas y eventuales líneas de acción si llagasen a la conducción del juzgado de Faltas 1 de Neuquén, que está vacante desde que se jubiló Gabriela Del Campo. La jueza Romina Doglioli, titular del 2, subroga hasta septiembre las actuaciones.

El juzgado de Faltas 1 no tiene teléfono ni una casilla de correo electrónico. Los contraventores se comunican con la dependencia en forma presencial y por citación, en el caso de que debieran responder por alguna infracción. O por simple asistencia al lugar en caso de alguna consulta sobre un trámite o el hallazgo de una infracción en el parabrisas.

En el caso de las fotomultas, que llegan en su mayoría por correo electrónico, no hay opción de hacer el descargo vía digital. El sistema no colapsó debido a que la mayoría de las multas generadas por el sistema de cámaras digitales -unas 600 por día- terminan en el pago automático (un 94%), que se abonan con un monto menor, inmediato, sin descargo.

El detalle surgió en el abordaje de las concejalas que integran la comisión de Legislación y que tendrán que llevar a cabo la puntuación de las candidatas a jueza.

Mientras algunas candidatas plantearon la necesidad de una modernización mínima y la implementación de un correo electrónico para el contacto digital con los usuarios, otras postulantes señalaron la necesidad de destinar el recurso humano capacitado para responder y/ o derivar el ingreso digital, ya sea formulario, descargo o consulta.

Las abogadas Soledad Diez, Natalia Dos Santos de Almeida y Marcela Olguín, fueron entrevistadas hoy en el inicio de las actividades legislativas, tras el receso de 15 días. Según el cronograma, las concejalas deberán tener la evaluación el 28 de julio para la puntuación de las candidaturas y hasta el 11 de agosto habrá tiempo para las impugnaciones.

A partir de ese día, la comisión de Legislación estará habilitada para elaborar un dictamen con el orden de mérito para luego girarlo al pleno de concejales, que será quienes voten a la nueva titular del juzgado 1 de Faltas de la ciudad.

Las tres postulantes conocían la labor. Diez integra hace 10 años la Justicia de Faltas y por concurso, validó una de las secretarias del juzgado 1, con mandato hasta el año próximo. En el caso de Dos Santos de Almeida, hace 5 meses se incorporó al cargo de una secretaría, también por concurso que llevó a cabo el Deliberante y en el caso de Olguín integró una de las secretarías del juzgado durante 18 años.

Tres perfiles diferentes

El concejal José Luis Artaza (Fuerza Libertaria) fue el único integrante masculino de la comisión, en tanto las concejalas en Victoria Fernández (MPN), Claudia Argumero (MPN), Denisse Stilgger (PRO), Karina Rojo (Pluralistas), Valeria Todero (CCARI) y Romina Miranda (Confluencia Neuquina) comentaron la disparidad de personalidades que desplegaron las candidatas.

En todos los casos, lograron un buen impacto en las concejalas con sus respuestas, aunque las tres plantearon estrategias diferentes para la conducción del juzgado y mostraron dispar soltura durante el desarrollo de la entrevista. Del abordaje de la situación del juzgado surgió, por ejemplo, que no hay un correo electrónico ni un teléfono de contacto del público con el juzgado 1 de Faltas, aunque sí lo tiene el 2.

Surgió como una constante la inexistencia de comunicación entre los equipos técnicos, secretarías y prosecretarías entre el juzgado 1 y 2, que se alternan mes a mes la recepción de expedientes e infracciones.

Hubo planteos similares en la necesidad de la apertura del juzgado hacia las áreas de gobierno de la comuna, como el contacto con las direcciones de comercio o de tránsito. Detallaron estrategias para la agilidad de respuesta al público y también de una mejora en la conducción interna con el personal, muchos de los cuales fueron destacados por su experiencia o trayectoria en la sede de faltas.

Una de las alternativas celebradas por las concejalas fue la propuesta de una única mesa de entradas para todos los expedientes y que internamente sean girados al 1 o al 2, según el mes en turno. La modificación de la actual modalidad dependerá de la definición de la nueva jueza y el acuerdo con la jueza Doglioli, recientemente confirmada en el cargo para el juzgado 2.