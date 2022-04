Críticas de los pasajeros por el bloqueo de los colectivos de Autobuses Neuquén: «perdemos el día y no te lo paga nadie»

El bloqueo del servicio de Autobuses Neuquén por parte de un grupo de mujeres en reclamo por la cuota alimentaria resultó en el descontento de muchos usuarios del servicio. Algunos tuvieron que modificar sus recorridos y otros se quejaron por las redes. El sistema tiene 80.000 usuarios.

Hoy a las 4 de la madrugada mujeres bloquearon las puertas de la empresa Autobuses Neuquén S.A. e impidieron la salida de los colectivos. Solo alcanzaron a salir tres líneas. El reclamo radica en la falta del pago de la cuota alimentaria por parte de la compañía.

El contratiempo dificultó la tarea cotidiana de muchos pasajeros. Camila que se movilizaba al Bouquet Roldan comentó que estuvo esperando el 501 pero como no llegó fue a otra parada esperar otro colectivo. “generalmente no tengo inconvenientes, pero si no pasa en un ratito me voy a tener que tomar un taxi”, indicó.

Ramón trabaja en una construcción en General Roca, todos los días se toma Autobuses Neuquén y después un colectivo interprovincial. “Como no pasó el cole nos tuvimos que tomar un taxi y encima ya se nos pasó el que va a Roca”, manifestó el trabajador. “Siempre tenemos complicaciones con Autobuses Neuquén”, mencionó y agregó que “largan pocos coches y siempre hay mucha gente esperando, a veces viene cargado y te lo perdés”. “Ellos no ven la necesidad de la gente, si nosotros perdemos el día, perdemos plata y no te lo paga nadie”, finalizó.

María es paciente oncológica en el hospital y manifestó su enojo, «yo me tengo que hacer quimioterapia y no lo puedo cortar porque me muero y mis menores quedan sin mamá”, sostuvo. Comentó que una vecina la tuvo que traer para no perderse la sesión, “las señoras hacen esto, pero no lo pueden hacer, yo tengo una enfermedad grave y si o si tengo que venir hasta el hospital”, dijo.

En las redes también aparecieron algunas quejas y usuarios manifestaron “nosotros que tenemos que ver con el problema, arreglen los inconvenientes en otro lugar y por otros medios”. “Por asuntos personales dejan a las personas en las paradas con frio o pagando taxi”, indicaron. “A mí tampoco me pasan la cuota y no por eso salgo a joderle la vida a los demás”, expusieron.

Hubo quienes apoyaron el reclamo de las mujeres e indicaron “que vergüenza la empresa, deberían multarla por no pagar lo que corresponde”, “Es lamentable por el que va a trabajar, pero me parece perfecto que reclamen la cuota alimentaria por qué con los chicos no se juega”.