Denunció que le pidieron dinero para autorizar la instalación de un carrito de comida rápida

Un comerciante de esta localidad denunció ante el intendente Mariano Gaido y luego en la fiscalía, para que investigue, el pedido de coimas desde el área de Comercio de la comuna, donde fue a pedir la instalación de un food trucks a principios de año.

Hace un año que inició gestiones para la habilitación de un carro de comidas rápidas o food truck. En marzo, cuando ya había invertido en el equipamiento de un carro con todos los requisitos técnicos y sanitarios que le fueron solicitando en el área de comercio, no conseguía armar un expediente con el pedido de habilitación. Al momento de radicar la denuncia, el mes pasado, sólo había logrado iniciar el trámite de la habilitación.

El denunciante inició un expediente administrativo con una primera denuncia descripta ante la intendencia a mediados de septiembre de este año, luego de recibir una llamada telefónica en la que le advirtieron que no iba a poder «destrabar» su trámite de habilitación comercial para el carrito de comidas si no pagaba 250.000 pesos primero.

Según la nota elevada al intendente Mariano Gaido, tras continuos intentos de conseguir la habilitación para poner un food truck en Leguizamón y Luis Beltrán, fue citado en abril en el área de comercio para los últimos detalles de su pedido y nuevamente le solicitaron más requisitos. Cuando se retiró de la oficina de Comercio de la comuna, en la vereda aún de Bahía Blanca y Richieri, en el celular recibió la llamada con el reclamo del dinero a cambio de autorizar la habilitación comercial.

Oficina de Comercio de Neuquén: Oscar Livera

La persona reseñada para hacer el contacto por la coima está vinculado por relación familiar, con una funcionaria de la muncipalidad de Neuquén. Cuando en la fiscalía le preguntaron si lo conocía, aseguró que «sólo por los diarios» y porque era del partido, del MPN.

El funcionario fue sindicado por el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Abel Di Luca, como una de las personas que autoriza y define en la entrega de subsidios que están sospechados de cobros irregulares con las tarjetas magnéticas provistas por el Banco Provincia.

«Es como una impotencia, hice todos los pasos legales. Decidí ir a la justicia porque pusimos en ese carro mucha plata, nos costó casi 2.5 millones de pesos, aún estoy pagando la tarjeta, esfuerzo, tiempo. Iba a trabajar con mis chicos y alguna otra gente en la medida que funcionara, y hoy todo quedó en la nada. El carro está puesto, pero no está habilitado, se hizo todo de cero, con campana, cocina nueva, pero nunca hice el paso siguiente. Estamos empantanados y no anduvo, tengo que sacarlo», dijo Vito Gómez.

Agregó que este año de trámites «le quitó salud» además del dinero. Y consideró que si habia hecho todo bien «por qué me tengo que esconder», asi es que decidió iniciar la acción judicial. También se preguntó en qué condiciones estarán los otros food trucks de la ciudad y si en todos los casos, debieron pasar por el pago irregular por fuera de lo que correspondía. «Decidí no ir más, y hacerle la denuncia, cada vez que paso por ahi, me amargo».

El expediente sigue en trámite, incluso con el cálculo de estructura que le solicitaron. Sin embargo, luego de la denuncia, considera que no prosperará la habilitación.