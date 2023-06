Desmienten medida de fuerza del personal de recolección de residuos por falta de indumentaria en Cipolletti

Durante este lunes se difundió en redes sociales que el personal encargado de la recolección de residuos de Cipolletti había iniciado una medida de fuerza ante la falta de indumentaria para trabajar. Desde la Secretaría de Servicios Públicos desmintieron el reclamo y aseguraron que esta semana se entregaría la totalidad de las prendas.

Patricia Fernández, secretaria de gobierno, describió que «ayer hubo un intento de llevar a cabo una medida de fuerza pero era totalmente ilegal, para hacer un reclamo primero lo tienen que presentar a la Secretaría de Trabajo«, describió. Y aclaró: «Si hubieran hecho algo, habría una sanción ya que estaría la Secretaria de Trabajo de por medio».

Ante la causa del reclamo, aclaró cuál es el estado de la entrega de indumentaria desde la Secretaría hacia los empleados. «En junio es la entrega de ropa así que no estamos incumpliendo, se entregó el 80% de la ropa al personal, solo falta la entrega de los pantalones«, explicó.

Y agregó a qué se debe esta demora con el faltante: «tiene que ver con cuestiones del proveedor, hoy estaría el bulto en el transporte de acá«.

«No hubo problemas en el servicio de recolección de residuos»

Fernández explicó que el gremio no dio aviso de ningún reclamo al respecto pero describió que «ayer uno de los delegados pidió hablar con la gente, no es que no se hizo».

Y confirmó el funcionamiento con normalidad en la recolección: «No hubo problemas en el servicio, hoy a la mañana estaba todo realizado, no hubo problema».

La secretaria de Servicios Públicos de Cipolletti detalló que «los empleados encargados del barrido salieron a trabajar anoche, no hubo ningún sector que no haya realizado su labor«.

Además aseguró cómo será la entrega de la indumentaria que falta: «Estaba todo entregado, campera, calzado y remera, anoche se entregó todo. Entre mañana y el jueves se realizará la entrega de los pantalones«.