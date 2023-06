Vecinos de la isla Jordán cortaron el puente nuevo: reclaman la regularización del servicio eléctrico

Este martes, los vecinos de la isla Jordán tomaron una nueva medida de protesta ante la falta de respuesta por parte del municipio para regularizar el servicio eléctrico y de agua en la zona. El reclamo comenzó este lunes en el puente nuevo de la isla Jordán.

Los vecinos de la isla Jordán aseguraron que el servicio en la isla es precario. La mayoría se encuentra conectado de manera irregular. Según explicaron, «hace más de diez años que se viene pidiendo de manera formal al municipio la regularización».

Diego Morales, uno de los vecinos dialogó con Diario RÍO NEGRO y explicó cuáles fueron los motivos de esta nueva medida de reclamo: «Ayer empezamos con el reclamo, no hubo respuesta del intendente Claudio Di Tella, únicamente nos dijo que si levantábamos nos atendía pero los vecinos no quisieron«.

Explicó que ademas de pedir por la regularización del servicio eléctrico, piden por el servicio de agua.

Además detalló cuál es la nueva medida que tomaron este martes, «ayer se comenzó bloqueando la salida de la empresa que está en la obra que lleva la luz a Balsa Las Perlas y hoy los vecinos agregaron el corte del puente que va para la margen Sur de la isla«, comentó Diego.

Según explicó Morales, este reclamo lleva más de una década sin una respuesta concreta desde el municipio. «El servicio de luz y agua nunca estuvo, hace más de diez años que se viene pidiendo de manera formal. Entre el municipio y Edersa se tiran la pelota y no dan respuesta«, aseguró.

Y detalló que han agotado las instancias para comunicarse con el Ejecutivo, «se han presentado notas, hemos tenido reuniones, Tortoriello nos consiguió un transformador pero no da abasto. Di Tella nunca nos ha atendido«, lamentó.

Confirmó que la medida se mantendrá hasta que haya una comunicación municipal. «Hasta que no haya respuesta no se va a levantar el corte, que nos diga el intendente por qué no han podido traer el servicio«, reclamó.