Di Tella sobre el regreso del Tren del Valle a Cipolletti: «No tenemos definiciones de Vialidad»

El trayecto del Tren del Valle entre Cipolletti y Neuquén dejó de funcionar en febrero pasado por los reiterados accidentes sobre el puente ferroviario en la zona de la Ruta 151. Es más, días atrás la imagen de un camión atascado contra las vías volvió a repetirse.

El retorno del sistema de transporte no tiene fecha y depende del proyecto de Vialidad Nacional (VN). Así lo expresó esta mañana el intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella, en declaraciones en «Vos a Diario» por RN Radio.

Di Tella explicó que no tiene definiciones sobre el proyecto para evitar accidentes en ese sector. «Hasta que no resuelva la altura del puente, no presenten el proyecto de obra y veamos como el tránsito va a empezar a circular por la Ruta 22 y 151 no tenemos una definición. Quién más que un intendente quiere que vuelva a transitar el l tren de pasajeros que es mucho más ágil , más amigable con el medio ambiente y más rápido. En la medida que no se remedie la altura, o el control no se va poder hacer», indicó.

Contó que hay una propuesta del delegado de VN de Neuquén, pero que no comparte «en su totalidad. Esta idea es desviar el tránsito pesado por la circunvalación de Cipolletti. Di Tella no está de acuerdo, considera que debe haber un control técnico para evitar nuevos accidentes.



«No se puede pasar los 200 camiones que por ejemplo Sierra Colorada produce para Vaca Muerta por la circulación de Cipolletti, que hoy es una avenida urbana», manifestó.

En la medida que el organismo nacional no «baje» el proyecto y escuche las sugerencias del Poder Ejecutivo local, no volverá a funcionar el tren entre Cipolletti y Neuquén. «Primero que nos muestren el proyecto de obra, que nos digan cuánto va a durar la obra. Ahí tenemos que pensar qué tránsito va a pasar por un lado o por otro, explicó.

Di Tella también volvió a insistir sobre el proyecto de la ruta 22 por la barda, un viejo anhelo de Cipolletti Aseguró que es la única y mejor forma de mejorar el tránsito en el camino nacional.

Escuchá a Claudio Di Tella , intendente de Cipolletti en «Vos a Diario» por por RN Radio.

