El futuro de Catedral: la titularidad de las tierras, en el eje del debate

Los concejales de Bariloche y sus asesores en temas de planeamiento están enfrascados desde hace semanas en el análisis técnico del mega proyecto urbanístico que el municipio y la empresa Capsa quieren desarrollar en el cerro Catedral, mientras se preparan para abordar el capítulo político, que girará en torno a la propiedad de las tierras.

Aunque todavía no lo han puesto por escrito, algunos funcionarios del Ejecutivo admiten que ese debate será arduo y trabajoso. Varios concejales consultados admitieron la circulación de un “rumor insistente” según el cual la empresa concesionaria no estaría dispuesta a desplegar las inversiones en juego sin asegurarse la “transferencia de dominio” de las tierras, que hoy pertenecen al municipio.

El contrato de concesión, firmado en 2018, le aseguró a Capsa el derecho a desarrollar una nueva urbanización en el cerro, que fue planteada desde entonces como el verdadero atractivo para el negocio integral del centro de esquí.

La ordenanza que validó aquel contrato, luego de ardua polémica, prevé como marco normativo del futuro desarrollo una “vinculación público privada” entre el municipio y la empresa. Pero el intendente Walter Cortés ya dio señales de que aspira a obtener un canje con Capsa, para que la municipalidad acceda a tierras en otro punto de la ciudad y subdividirla luego en un millar de lotes sociales.

La inversión en juego es varias veces millonaria en dólares demandará un importante desembolso inicial para llevar los servicios básicos a la nueva villa turística. Si la tierra sigue en manos del municipio, los privados no estarían dispuestos a correr con ese gasto.

Los llamados “parámetros urbanísticos” para las áreas de ocupación concertada fueron definidos en un trabajo que encargó la gestión del exintendente Gennuso y su autor llegó a hablar de una urbanización capaz de albergar unas 5.000 nuevas plazas de alojamiento, sobre una superficie de 70 hectáreas.

Pero el concejal Facundo Villalba dijo que otros técnicos -con el trabajo en la mano y las densidades propuestas- señalan que la capacidad nueva sería de “no menos de 11.000 plazas”, alrededor de un tercio de la oferta actual de todo Bariloche, lo cual generaría “fuertes desequilibrios, que ameritan profundizar los estudios”.

Señales y advertencias

Pero el punto más polémico es determinar si el municipio conserva las tierras o las cede en propiedad a los inversores. La enajenación de las tierras públicas no es opción porque está vedada por la Carta Orgánica municipal, según se encargaron de señalar ongs como Árbol de Pie y también dictámenes técnicos como el aportado por el bloque de concejales de Incluyendo Bariloche.

Árbol de Pie fue convocada para participar en el Consejo de Planeamiento Estratégico, con la misión de evaluar el proyecto, y ya opinó que “no resulta posible, aceptable ni viable avanzar con más urbanización en el cerro Catedral”.

También subrayó que según el punto 18 de las Disposiciones Transitorias de la Carta Orgánica, “el pueblo de Bariloche a través de sus autoridades reivindica el derecho escluyente sobre el cerro Catedral y las tierras circundantes, como porción inalienable de su patrimonio”.

También el dictamen técnico del bloque Incluyendo Bariloche observó que “no es pertinente avanzar en el plan director hasta que no esté correctamente resuelto el esquema de vinculación contractual público privado, en virtud de las restricciones que presentan esas tierras para ser transferidas, según la Carta Orgánica”.

Indicó a su vez que Catedral tiene loteos ya habilitados todavía sin desarrollar y que “la gestión urbana y ambiental de la ciudad no puede estar guiada por intereses particulares del concesionario”. La concejal Julieta Wallace dijo también que el municipio no tiene las tierras escrituradas y que sin ese paso no puede ofrecerlas a ningún privado.

La secretaria de Planeamiento Territorial del municipio, Sofía Maggi, desmintió que tengan apuro para conseguir la aprobación del plan urbanístico y ambiental para Catedral. Informó que esta semana salió la convocatoria al Consejo de Planificación Municipal para el viernes 25 con el fin de que ese cuerpo de composición mixta conozca y evalúe el proyecto. Reconoció también que el área involucrada “es del municipio” y no hay definiciones todavía sobre una posible transferencia de dominio.

“En lo único que estamos ocupados ahora es en el otorgamiento de parámetros urbanísticos -explicó-. El régimen legal se discutirá después y en cualquier caso va a depender de una ordenanza, que necesitaría mayoría especial de ocho votos”.